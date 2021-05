Aka7even, dopo Amici e il successo travolgente un nuovo tatuaggio: “So pazz”

Aka7even è arrivato in finale ad Amici 20. Non ha vinto, ma proprio come molti suoi colleghi come Sangiovanni sta riscuotendo un successo strepitoso. Solo qualche giorno fa ha infatti festeggiato un traguardo importante, arrivato poco dopo al pubblicazione del suo EP che ha subito comunicato al suo pubblico social.

“Siamo primi su ITunes, non so come ringraziarvi”. Una felicità immensa per il giovane cantante, che ha ottenuto anche il secondo e il sesto posto rispettivamente con “Loca” e “Mi manchi” nella classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia durante la scorsa settimana. Insieme agli altri finalisti di Amici 20, compresa la vincitrice Giulia Stabile, sabato scorso Aka7even si è raccontato a 360 gradi nel salotto tv di Silvia Toffanin.















Aka7even, dopo Amici 20 un nuovo tatuaggio: le foto

All’anagrafe Luca Marzano, a Verissimo ha parlato anche di un brutto periodo della sua vita, di quando è rimasto in coma per sette giorni a causa di un’encefalite. Il suo nome d’arte nasce proprio da questa brutta esperienza. “Per i medici non mi sarei mai più svegliato”, ha raccontato per poi aggiungere che a a salvarlo è stata proprio la musica.















“Mio fratello mi metteva le cuffie e mi faceva ascoltare la musica, la sua voce mentre cantava. Mi scendevano le lacrime, i medici non sapevano spiegarselo – ha spiegato il cantante – mia mamma lo sentiva, continuava a crederci, nonostante il parere dei medici, e ha avuto ragione perché dopo sette giorni mi sono svegliato”. A proposito di nome d’arte, la novità è che Aka si è tatuato le lettere che compongono il suo nickname sulle dita delle mani.









“Tiè, so pazz“, ha scritto il cantante di Loca come breve didascalia della foto in questione che ha fatto il giro del web e boom di commenti. Ma sono piovute anche critiche per questa scelta e Luca si è visto costretto a intervenire e spiegare: “Se ho scritto Aka7Even sulle dita, è perché questo nome mi appartiene. Tutto ciò che vivo, lo trasformo in arte. Sul braccio destro ho tatuato, prima di entrare ad Amici, la frase ‘Stay True’, perché essere veri è all’apice del mio modo di vivere”.

