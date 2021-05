Meghan Markle è adesso sicuramente molto felice, dopo essersi lasciata alle spalle i problemi con la famiglia reale inglese. Può dunque godersi il suo amato Harry, il piccolo Archie ed è in attesa dell’arrivo della secondogenita. Nelle ultime ore però è spuntato fuori un video sui social network, che immortala l’americana in compagnia proprio del figlio. I due si trovano su una spiaggia e si stanno divertendo, ma in tanti hanno notato un dettaglio decisamente sospetto, che lascia perplessi.

Qualche giorno fa Harry si è soffermato su sua moglie, rivelando: “La cosa che ha impedito a Meghan di suicidarsi è aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre. Non ha voluto mettermi nella condizione, ancora una volta, di perdere un’altra donna nella mia vita. E soprattutto non con un bambino dentro di lei. Il nostro baby”. Ma andiamo a scoprire adesso insieme perché il filmato che ritrae Meghan Markle stia facendo così tanto rumore.















La pagina Instagram ‘Archieharrisonfans’ ha infatti svelato in anteprima questo video della donna con il suo primogenito. Mentre sta giocando con il bambino, tutti hanno notato un dettaglio molto importante: il pancione di Meghan Markle sembra essere completamente scomparso. Guardandola attentamente, non si vede assolutamente la pancia che dovrebbe essere molto grande, visto che il suo parto è ad un passo. Ed è per questa ragione che si è diffusa con insistenza un’ipotesi suggestiva.















Dopo aver visionato il video sul noto social network, gli utenti si sono convinti di una cosa: Meghan Markle potrebbe aver ormai partorito. Dunque, si sarebbe verificato un parto in gran segreto, che avrebbe comunque del clamoroso. Anche se potrebbe esserci un’altra motivazione alla base di tutto questo. I vestiti indossati dalla moglie di Harry potrebbero averle coperto il pancione. Non resta adesso che aspettare eventuali comunicazioni ufficiali da parte dei coniugi. L’attesa è sempre più forte.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Archie 💙 (@archieharrisonfans)

Sono comunque diverse le ipotesi che circolano sul nome che avrà la bimba. Molti sostengono che si chiamerà Diana come omaggio alla mamma del principe. Si rumoreggia anche sul nome Lily, in onore della regina Elisabetta e in queste ultime settimane hanno preso quota anche Allegra, Alexandria, Emma e Victoria. Ma ora tra i bookmakers britannici sta circolando un’altra ipotesi che sarebbe sempre più papabile: Philippa.

