Pochi avrebbero scommesso sul loro amore ai tempi del Grande Fratello Vip ma a quelle persone Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno presto e abbondantemente dimostrato che si sbagliavano. I due fanno coppia da poco più di un anno, lui le ha regalato un anello prezioso, già convivono a Roma e pensano anche ad allargare la famiglia. Un figlio in arrivo?

“Non ci siamo ancora messi all’opera, ma prima o poi ci piacerebbe” ha detto poco tempo fa l’influencer che è già mamma di una bimba nata dall’amore con l’ex Francesco Sarcina al settimanale Gente. “Clizia si è trasferita a Roma per lavoro e questa scelta ci ha dato l’opportunità di coronare il desiderio di stare sempre vicini”, ha raccontato invece il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.















Clizia Incorvaia nuda in spiaggia col suo Paolo Ciavarro: foto

“Insieme guardiamo avanti, nella stessa direzione. Con questa casa abbiamo gettato le fondamenta per costruire una famiglia”, ha detto ancora lei a Gente, che quando ha conosciuto Paolo era reduce da una storia d’amore turbolenta e finita male. Ora con Ciavarro junior ha decisamente trovato la sua stabilità e con lui coltiva anche il sogno di dare un fratellino o una sorellina a Nina.















“Siamo legati da oltre un anno: il nostro amore per me ha significato una rinascita. Vivere insieme è un bellissimo traguardo. Un passo importante che abbiamo desiderato e ponderato con testa e cuore, per poter scrivere ogni giorno, uno al fianco dell’altro, la più bella storia d’amore mai raccontata”, ha aggiunto. La coppia è attivissima anche su Instagram e l’ultimo post ha davvero infiammato gli animi.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Paolo e Clizia si stanno godendo qualche giorno in Sicilia, terra di lei, e hanno scattato delle foto in spiaggia. Una spiaggia che sembra deserta, dove la Incorvaia ha anche posato nuda e maliziosa abbracciata al suo compagno. Sono entrambi seduti sulla sabbia, al riparo dietro a uno scoglio e la posa è studiata per nascondere le parti intime. Ma se si intravede un lembo del costume di lui, lei sembra senza veli. Di sicuro comunque è in topless e, altra certezza, le foto hanno fatto impazzire tutti i loro fan.

