Ciclicamente il nome di Eros Ramazzotti torna a popolare le colonne delle cronache di gossip. Qualche tempo fa si parlò di un possibile riavvicinamento con Marica Pellegrinelli, la mamma di due dei suoi figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Ne fece menzione Santo Pirrotta durante la sua rubrica su di Tv8 durante Ogni Mattina: “Nelle ultime settimane sono molto vicini e si vedono spessissimo”, ha raccontato il giornalista, ricordando come l’amore immenso per i figli.

In un’intervista al settimanale F, Marica Pellegrinelli ha parlato senza remore del matrimonio con Ramazzotti: “Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma – ha raccontato la modella -. Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini”.















Nelle ultime ore si sono diffuse indiscrezioni su una presunta vicinanza tra Eros Ramazzotti e Federica Macciotta, aspirante Miss Italia nell’edizione 2012 dello storico concorso. Il retroscena è stato raccontato sempre da Santo Pirrotta su Tv8: “Eros Ramazzotti ha ritrovato il sorriso e non con Marica Pellegrinelli. È stato beccato con una bellissima ragazza Federica Macciotta, una ragazza che anni fa ha partecipato a Miss Italia e che adesso lavora nel mondo del Moto GP, accompagna i piloti con l’ombrello” ha raccontato il giornalista.















Tuttavia è intervenuta proprio Federica Macciotta per smentire tutto e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram: “Fake News. Sono a dir poco ALLIBITA e chiarisco subito che MI DISSOCIO da qualsiasi discorso a riguardo! – ha scritto a corredo di un post social che mostrava la diretta del programma di Tv8 in cui si era fatto il suo nome -. Grazie ad una carissima amica, questa mattina vengo a sapere che in una trasmissione tv si sono permessi di nominarmi come fidanzata di Eros Ramazzotti”.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Macciotta (@fedemac)

Poi la 28enne ha precisato di non essere affatto la fidanzata del cantante, ma di averlo solo conosciuto durante un pranzo organizzato da un’altra persona presente per tutto il tempo: “Chi mi conosce sa che vengo da un paesino umilissimo, e che non mi interessano questi show e tarantelle! È vero nel mio tempo libero poso, lavoro nei paddock, utilizzo la mia immagine (SEMPRE in maniera pulita ed impeccabile!).. ma il mio lavoro,la mia carriera, è altro: sono concentratissima e dedita al lavoro di Buyer per un’azienda nella quale credo sopra ogni cosa e questa è la mia vita. Non queste buffonate!”. “Quel che mi spaventa è chi è risalito al mio nome, basandosi davvero sul nulla” ha concluso: “Tutto questo per me è una forte angoscia, spero che questo incubo si chiuda qui con la mia smentita”, conclude Federica Macciotta.

