Da quando è uscita dalla scuola di Amici 20, anche se non è arrivata alla finalissima, Martina Miliddi è diventata ancora più amata e seguita. Soprattutto su Instagram, la ballerina che nel talent di Maria De Filippi ha avuto una storia con Aka7even vanta un seguito davvero impressionante e come molti personaggi noti non perde mai occasione di interagire con i suoi fan raccontando le sue giornate e anche le novità.

Si è parlato di lei, anche se indirettamente, pochi giorni fa. Perché, sempre a proposito di social, al pubblico più attento non è sfuggito un gesto che ha fatto subito tanto ‘rumore’. Molti si sono infatti accorti che Martina e Aka7even non si seguono. Eppure il cantante è “amico” di tutti gli ex concorrenti di Amici arrivati al serale, compreso l’ex “rivale” Raffaele Renda, ma non la ballerina.















Martina Miliddi, dopo Amici 20 sbarca su Twitter: “Ci sono anche io”

Stesso discorso per Martina: anche lei segue tutti gli ex compagni del serale meno che l’ex fidanzato. Quindi è finita anche l’amicizia tra loro? Di certo, come detto, c’è che quel gesto è stato subito notato dai fan, che hanno iniziato subito a farsi tante domande, e getta una luce nuova sul loro rapporto. Rapporto di amicizia, quantomeno, visto che come confermato tempo fa da entrambi tra loro è finita.















Tanto più che qualche giorno prima di questo gesto drastico Raffaele Renda aveva raccontato che dopo la fine della storia di lei con Aka7even si stava sentendo con Martina. Non stanno insieme, aveva specificato il cantante, ma si frequentano. Tornando invece alla bella Martina, come detto è molto attiva sul suo profilo Instagram e qualche ora fa, tramite una Storia, ha fatto un annuncio.









Annuncio che ha sicuramente fatto felici tutti i suoi tanti sostenitori: è sbarcata su Twitter. “Partendo dal presupposto che non ho la minima idea di come si utilizzi, ci sono anche io”, ha scritto. Nuove piattaforme, dunque, dove seguire i protagonisti di questa ultima, seguitissima edizione di Amici: anche Lorella Cuccarini, per esempio, è approdata su Tik Tok.

