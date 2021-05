L’amore più grande della sua vita? Se fosse semplice scegliere verrebbe da dire sua madre. Il legame che Elisa Isoardi ha con mamma Irma è davvero fortissimo. Ed è tutt’altro che scontato. Ci sono stati momenti difficili, ma alla fine l’amore tra le due donne ha prevalso su tutto. Quando ha dovuto abbandonare il reality per l’infortunio all’occhio è dalla mamma che si è rifugiata.

Recentemente la 38enne ha voluto trascorrere un'altra giornata di relax a Colletto di Castelmagno, in provincia di Cuneo, dove Irma vive. Lontano dai rumori e dal clamore di Milano Elisa Isoardi si è concessa una pausa per stare un po' con mamma Irma. La vip, recentemente intervistata da Lorella Boccia su Venus Tv, ha parlato poi dei suoi amori.















Su Raimondo Todaro incontrato a Ballando con le Stelle la vip ha detto: "C'era stima, ma non c'è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle altre coppie in gara, non è successo niente". Inevitabile il commento di Elisa Isoardi sulla sua storia con il leader della Lega Matteo Salvini.















"È stato bellissimo – racconta Elisa Isoardi – cinque anni stupendi, proprio tutti e cinque no, altrimenti non sarebbe finita. Porto nel cuore una bellissima storia, un bellissimo ricordo". "Io avevo davvero farfalle e batticuore, è stato un amore grande che poi è evoluto in consapevolezza, alla fine è andata come è andata". La parte che l'ha conquistata di Matteo? "La testa".









E i maschi di oggi? “Non praticando da un po’ ci devo pensare – risponde Elisa Isoardi – Non pratico da quando mi sono lasciata con Matteo. Ma va bene così. L’ultimo è stato Matteo, ognuno ha i propri tempi, ma si sta anche bene da soli, ho ritrovato i miei spazi e la bellezza delle cose che prima facevi in modo frugale. Tanti uomini sono scappati, quindi un po’ di soggezione la metto”.

