L’ultima esperienza televisiva di Elisabetta Gregoraci è stata al ‘Grande Fratello Vip’ e ora c’è attesa per la nuova edizione estiva di ‘Battiti Live’, visto che è stata confermata alla conduzione insieme ad Alan Palmieri. Ma è il gossip che esplodendo in questi giorni e adesso si è aggiunto un nuovo capitolo in questa intricata vicenda. Ha infatti ricevuto un meraviglioso regalo nelle scorse ore e ha pubblicato lo stesso sul suo profilo Instagram. Ovviamente in tanti hanno subito lasciato dei commenti.

Sull’amore l’ex gieffina aveva dichiarato qualche giorno fa: “Ho subìto le notizie recentemente diffuse come voi. L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere”. Eppure ora qualche novità sembra davvero imminente. Si è vociferato con forza di una love story con il pilota Stefano Coletti, cosa che però è stata smentita totalmente.















Elisabetta Gregoraci ha ricevuto per la precisione un regalo che gradisce particolarmente, ovvero un mazzio di fiori bianchi. Per l’esattezza si è trattato di tulipani. A differenza delle altre volte non sono presenti ulteriori aneddoti su questo dono, infatti nel recente passato, quando aveva ottenuto 300 rose rosse c’erano le iniziali Francesco Z. Stavolta non c’è altro, quindi resta il mistero sul mittente. C’è chi sogna addirittura che sia Pierpaolo Pretelli, ipotesi decisamente molto improbabile.















Anche Elisabetta Gregoraci ha preferito non lasciare alcuna didascalia, ma ci hanno pensato i fan a scrivere. Innanzitutto è spiccato il messaggio di Matilde Brandi: “Amore, sono meravigliosi questi tulipani”. E altra gente comune ha aggiunto: “Fiori bianchi, amore puro e purezza. Praticamente rappresentano te”, “Il bianco significa purezza e io non conosco persone più pure di te”, “Fiori stupendi come te”, “Tanto speciale”, “Sei pura come un tulipano bianco”, “La tua dolcezza è unica”.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Stefano Coletti, ritenuto spasimante di Elisabetta Gregoraci, aveva invece affermato: “Conosco Elisabetta Gregoraci da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale. Ma non stiamo insieme”.

