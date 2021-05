Diletta Leotta? Nessuna crisi con Can Yaman, Ultimamente i due sono stati beccati in un esclusivo resort sul Lago di Como, impegnati in una fuga romantica in uno dei resort più belli e lussuosi, il Mandarin Oriental. E anche sui social sono tornati a farsi vedere insieme. Sembrano ormai essersi lasciati le polemiche alle spalle, così come riporta Chi.

La bella conduttrice sportiva e l’attore turco sembrano aver ritrovato l’armonia di coppia, sempre che l’abbiano mai persa. Delle nozze che, sulla carta, avrebbero dovuto celebrarsi a Roma, il 16 agosto, però lei non ha più parlato. “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti”, ha, però, giurato a Striscia la Notizia, ritirando il Tapiro d’Oro.















Diletta Leotta prima e dopo: eccola senza e con il trucco

Ma come detto Diletta Leotta e Can Yaman sono tornati a farsi vedere anche su Instagram. In realtà lei, che ha registrato un video mentre si preparava per uno shooting fotografico, non si aspettava l’incursione del suo fidanzato. E invece il breve video condiviso tra le Stories comincia con un dolce bacio “rubato” del fidanzato e continua con un selfie in primo piano.















La siciliana 29enne è appena uscita dalla doccia, ha ancora i capelli bagnati e l’asciugamano avvolto intorno al corpo e, soprattutto, appare completamente struccata. Al naturale, acqua e sapone. Ma è comunque uno schianto. Proprio come dopo la ‘trasformazione’ vera e propria a opera delle make-up artist di fiducia Martina Chiacchio. Si parte con l’acconciatura, Diletta sfoggia infatti dei capelli perfettamente ondulati che le cadono sulle spalle, anche se continua ad avere il viso al naturale.









Poi ecco il gran finale. La conduttrice di Sky indossa un tubino a righe orizzontali rosse e bianche che le fascia la silhouette perfetta e le curve da urlo e poi sfoggia anche un make-up perfetto, con rossetto scuro e linea di eye-liner marcata. Certo, il cambiamento con “il prima”, quindi con le immagini di lei senza trucco, è evidente, ma al di là del beauty look la sua bellezza è sotto gli occhi di tutti.

