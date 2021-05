Giornata impossibile da dimenticare per Eleonora Daniele e anche per Mara Venier. Si è infatti concretizzato un avvenimento atteso da tantissimi giorni, infatti erano stati fatti degli annunci recentemente. La bella notizia ha riguardato la figlia della conduttrice di ‘Storie Italiane’, Carlotta, che ha raggiunto quasi l’anno di vita ed è già stata protagonista di un evento molto suggestivo. A condividere la gioia è stata la presentatrice di ‘Domenica In’, che ha postato una foto molto emblematica.

Un po’ di tempo fa Eleonora Daniele aveva dichiarato sulla collega ed amica: “Con Mara, che è veneta come me, ho condiviso gioie e dolori, lacrime e sorrisi. Con lei mi sono confidata quando è scomparso mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, ma ho anche condiviso la felicità per l’arrivo di Carlotta. L’ho sempre sentita molto vicina. Ecco perché mi è venuto spontaneo chiederle di fare la madrina”. E quel momento tanto bello e commovente è finalmente arrivato.















Nella giornata di sabato 22 maggio si è svolto il battesimo della piccola Carlotta. E la madrina Mara Venier ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’immagine, in cui sono presenti le due donne in compagnia dei mariti Nicola Carraro e Giulio Tassoni. Ovviamente c’era anche la bimba in braccio alla sua mamma. La didascalia a corredo dello scatto ha emozionato proprio tutti, infatti in poche ore sono stati migliaia i messaggi dei seguaci della Zia Mara, che hanno augurato il meglio a Carlotta.















Mara Venier ha scritto: “Stamattina battesimo di Carlotta, grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia, emozionata per essere la madrina…Evviva Carlotta, evviva la vita”. La collega Monica Setta è stata una delle prime a rispondere: “Auguri a Carlotta, alla mamma e alla bella madrina”. Poi altri fan hanno aggiunto: “Auguri alla principessa”, “Si vede l’amore che c’è tra voi”, “Che semplicità di battesimo, complimenti”, “Tantissimi auguri alla piccola Carlotta”.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Qualche giorno fa Mara Venier e Eleonora Daniele si erano incontrate al centro di Roma per trascorrere un po’ di tempo insieme. Il settimanale Oggi le aveva immortalate mentre le due conduttrici si stavano rilassando in un bar. Le due amiche erano apparse sorridenti e serene, allietate dalla presenza della piccola Carlotta che ha catturato tutte le attenzioni. Dopo un po’ di tempo si era aggiunto alla comitiva anche il marito di Eleonora, Giulio Tassoni.

