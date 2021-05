Tantissima paura per la vip italiana. Ha infatti raccontato un bruttissimo episodio che le è capitato qualche ora fa. L’hotel in cui stava alloggiando ha preso improvvisamente fuoco. Ovviamente tantissima la paura della donna, che ha rischiato seriamente gravi conseguenze. Ha voluto raccontare tutto sul suo social network Instagram, pubblicando anche le foto emblematiche di quanto successo. Un momento dunque da incubo, che ha terrorizzato non poco lei e anche gli altri ospiti della struttura.

Questo il post pubblicato: “Questa notte ha preso fuoco l’hotel in cui stiamo qui a Rotterdam. Inizialmente sentivo dei botti forti e credevo che fosse una sparatoria. Mi sono preoccupata subito per i miei amici Simone Zani e e Gabriella che ancora non erano rientrati dalla sala stampa. Stiamo in contatto e mi dicono che la metro non ferma più alla fermata del nostro hotel e iniziano ad arrivare pompieri, ambulanze e polizia. Mi affaccio nel corridoio e inizio a vedere nei piani inferiori pompieri al lavoro”.















E poi ancora: “Ma nessuno ci dice niente. Provo a ricordare le poche nozioni di sicurezza imparate a scuola e l’unica che mi viene in mente è di non prendere l’ascensore in caso di incendio e credo di ricordare che il fuoco è pericoloso perché va verso l’alto. Noi siamo all’ottavo piano e cerco un’uscita di emergenza mentre nessuno ci dice nulla e non scatta nessuna sirena. Sarà poi un giornalista locale che ci intervista che ci dà tutti i dettagli del caso. Nel frattempo escono articolo sui media locali”.















Il post si è chiuso così: “Il terzo piano ha preso fuoco, quindi gli scoppi che sentivo erano le vetrate che esplodevano. Decidiamo di provare a scendere tramite la scala di emergenza esterna. Troviamo l’hotel evacuato (circa 400 ospiti) e un delirio di sirene e personale al lavoro per domare tutto. Gran spavento ma fortunatamente siamo qui a parlarne. Quando si dice un Eurovision con il botto”. A vivere questa brutta esperienza è stata la modella curvy Elisa D’Ospina, che ha dunque postato le immagini.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa D’Ospina (@elisadospina)

Questi alcuni dei commenti dei follower di Elisa D’Ospina: “Oddio che storia, l’importate è che stiate tutti bene”, “O mamma, dacci notizie, che paura”, “L’importante è che stiate bene, un abbraccio”, “Mi spiace moltissimo, una bruttissima esperienza”, “Immagino lo spavento, soprattutto senza avere notizie certe”. Ma per fortuna la modella e gli altri ospiti dell’albergo sono tutti in buone condizioni.

