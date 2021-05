Francesca Pascale è stata a lungo la fidanzata dell’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Negli ultimi mesi invece sono emerse su di lei delle voci sempre più insistenti, che l’avvicinavano anche al genere femminile. Infatti, si è anche vociferato con forza che avesse iniziato una relazione sentimentale con la cantante Paola Turci. Sono state anche beccate in dolce compagnia, ma entrambe non hanno mai voluto confermare in via ufficiale l’avvio di una storia d’amore.

Adesso la donna si è presentata sul social network Instagram in una veste completamente differente. Ha infatti deciso di stravolgere del tutto il suo look e lo ha fatto per lanciare anche un messaggio importante su uno dei temi più attuali. L’abbiamo sempre vista con addosso dei tailleur, soprattutto quando era accanto al cavaliere. I suoi capelli castani lunghi sono praticamente un lontano ricordo. Infatti, nessuno si sarebbe mai aspettato un taglio così netto dal passato. Andiamo a vedere come si è mostrata.















Francesca Pascale ha sempre manifestato il suo massimo supporto alla comunità LGBT, affinché possano essere riconosciuti i loro diritti. E nella didascalia a corredo del post che la ritrae con un outfit diverso ha scritto: “Ogni segno un disegno”. Dunque, si è immortalata con un taglio di capelli decisamente corto e un biondo platino. In più, ha indossato solamente una t-shirt, a differenza dei suoi vestiti eleganti. In più, ha messo in evidenza il suo tatuaggio sull’avambraccio con bandiere arcobaleno.















Questi i commenti dei fan di Francesca Pascale: “Ma quanto sei bella”, “Francesca, sei sempre stata simpatica, ora ancora di più. Sei una grande, una marcia in più”, “Grazie Francesca per quello che fai”, “Oddio che bella che sei”. E poi ancora: “Stupenda e adoro quel tuo tatuaggio. Non la conosco, ma posso dire che mi piaci molto”. Dunque, solo commenti positivi nei confronti dell’ex di Berlusconi, che sta riscuotendo un enorme successo sul web. Un look che è stato dunque promosso a pieni voti dal web.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Pascale 🎈 (@francescapascaleofficial)

Le voci su una presunta storia con Paola Turci erano state confermate mesi fa da Alessandro Cecchi Paone: “Le ho mandato (alla Pascale nd.r.) un messaggio affettuoso e mi ha ringraziato. Che viva la sua storia alla luce del sole è enormemente importante. L’accettazione dell’omosessualità maschile è passata, quella dell’omosessualità femminile no. Ci sono donne famose che fanno politica o spettacolo e ancora non si nascondono”.

“Un colpo troppo duro”. Emma Marrone addolorata, una morte difficile da assorbire: “Non lo posso dimenticare”