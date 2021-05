Alla fine la super coppia ha fatto boom! Calciatori e super modelle è un binomio ormai noto. Quante sono le coppie formate da star del pallone e donne appartenenti al mondo dello spettacolo? Una marea. Ci deve pur essere una spiegazione, forse gli stadi sono costruiti a ridosso delle più famose passarelle? O magari tra i requisiti essenziali per sfondare nello showbiz c’è anche la voce ‘appassionata di calcio’?

Non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai, misteri del creato. Ma intanto se sono numerose le relazioni, durature, tra calciatori professionisti e donne ‘spettacolari’, sono altrettante quelle che naufragano dopo poco tempo. In questo caso parliamo di una storia nata un anno fa, quindi non proprio bazzecole. Tra l’altro sembrava una coppia ben assortita e, per inciso, fin da subito i due son partiti forte, con le classiche presentazioni in famiglia.















Ma qualcosa, forse, è andato storto tra Theo Hernandez e Zoe Cristofoli. Il condizionale, come sempre in queste occasioni, è obbligatorio. Ma ci sono indizi piuttosto espliciti che fanno pensare davvero alla rottura tra il terzino del Milan e la nota influencer. Tanto per cominciare sia Theo che Zoe hanno smesso di seguire i rispettivi profili. E già questo, per due abituati a passare quasi più tempo sui social che sul campo o sulle passerelle è già una conferma evidente.















Per i diffidenti, c’è dell’altro. Mentre Theo Hernandez non ha più messo mi piace ai post di Zoe Cristofoli, quest’ultima non indossa più da tempo la fatidica collana col 19. Che, per quei pochi che non lo sapessero, è il numero sulla maglia rossonera di “Turboboost”. Va detto che, secondo quanto riporta Very Inutil People, l’influencer non avrebbe rotto definitivamente i ponti con Theo. A quanto pare il rapporto con la mamma del francese proseguirebbe. A suon di like, ovviamente.









Se la storia tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez è davvero arrivata al capolinea lo scopriremo solo vivendo. Di certo i due hanno condiviso tanto insieme in questi mesi. Dopo essersi conosciuti tramite amici in comune, Theo e Zoe hanno partecipato anche a MTV Cribs Italia, presentando a tutti la loro casa. Stupore tra i fan che li hanno sempre considerati molto affiatati.

Per la cronaca l’influencer veronese aveva avuto prima di lui altri due flirt, con Andrea Cerioli e poi con Fabrizio Corona. Mentre Theo aveva avuto prima di Zoe una storia con l’ex gieffina Elisa De Panicis.

