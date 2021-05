“Due gocce d’acqua!”. Che spettacolo la vip italiana in versione ‘miniatura’. E la somiglianza è impressionante

Michelle Hunziker, la foto ripescata dal cassetto dei ricordi. La showgirl e conduttrice sa come stimolare l’entusiasmo dei suoi numerosissimi fan. Dopo l’ennesima polemica scatenata dopo la condivisione di una foto ironica ritoccata con FaceApp dalla figlia di Michelle e di Eros Ramazzotti, Aurora viene nuovamente tirata in ballo, ma questa volta con commenti più piacevoli.

Non può che generare tenerezza alla sola vista. La foto di Michelle Hunziker accompagna un “buongiorno” decisamente diverso e originale per i fan. Il post condiviso da Michelle Hunziker su Instagram mostra lei da bambina nel giorno della prima comunione. E nello scatto è presente anche un amichetto di infanzia, che muove la conduttrice a chiedersi che fine abbia fatto oggi.















Una solo foto basta per catturare l’attenzione e l’entusiasmo dei fan che non possono che inondare il post di un complimenti, cuori e apprezzamenti: “No vabbè….ho trovato questa foto stamattina! Il giorno della mia cresima con il mio miglior amico Adrian…ancora oggi porto sulle ginocchia le cicatrici pazzesche delle cadute sui pattini a rotelle che mi facevo perennemente con lui”.















“Mi veniva a prendere a casa e scorrazzavamo per tutto il paesello, soprattutto dentro ai supermercati perché i pavimenti erano lisci e riuscivamo a prendere molta velocità, ero davvero una teppista…ma quanto ci siano divertiti! Chissà dove sarà oggi Adrian…un abbraccio e buona giornata!”. E mentre sono in molti a non aspettare altro che un segnale da parte di Adrian, altri notano un dettaglio.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

“Che bella assomigli tanto alla tua bella Aurora, ragazza semplice” e ancora “Aurora in miniatura”. La somiglianza tra mamma e figlia non può che saltare subito alla vista. Sorriso dolcissimo e stesso taglio di occhi. E anche con l’ausilio del filtro usato da Aurora con l’intento di ‘invecchiare’ un po’ i loro lineamenti, il risultato, apprezzato o meno, è stato lo stesso: “Già, in questa foto sembri la mamma”.

“Con lui in hotel…”. Sophie Codegoni, gossip esplosivo: quello famoso appena tornato single…