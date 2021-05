Sophie Codegoni è al centro dell’attenzione mediatica in queste settimane. Prima si è lasciata con Matteo Ranieri, conosciuto a ‘Uomini e Donne’, poi l’autrice del programma Raffaella Mennoia ha smesso di seguirla sui social network, facendo intuire che ci siano stati dei problemi durante l’esperienza della giovane nel programma di Maria De Filippi. Poi nelle scorse ore ha raccontato un episodio molto preoccupante, legato ad una disavventura davvero da incubo vissuta su un aereo.

Queste sono state le sue parole: “Durante la rincorsa per il decollo abbiamo sentito l’aereo frenarsi di botto, ma non riusciva a fermarsi. Sono caduti i cellulari e i computer e davanti non sei in grado di vedere niente, quindi non sapevo se ci fosse un muro o un altro aereo. Ma il pilota per fortuna è stato molto bravo e non è accaduto niente. Al motore c’è stato un guasto. Il pilota è riuscito ad accorgersi in tempo di ciò che stava succedendo, ma ho pensato al peggio. Mi sono fatta prendere dal panico”.















A proposito invece della sua vita sentimentale, dopo l’addio a Matteo si è vociferato di un avvicinamento tra Sophie Codegoni e l’ex tronista di ‘UeD’ Gianluca De Matteis. Quest’ultimo ha confermato di essere un buon amico, ma non ha nemmeno escluso che possa succedere qualcosa in futuro. Le cose però starebbero diversamente perché, stando alle ultime indiscrezioni rilanciate dall’influencer Deianira Marzano, la ragazza avrebbe iniziato una conoscenza approfondita con un calciatore.















Una fan della Marzano ha infatti scritto all’influencer dicendole: “Ciao Deianira, ti segnalo Sophie Codegoni da ieri nello stesso costosissimo albergo dove Nicolò Zaniolo ha fatto uno shooting due giorni fa. I due continuano a mettersi like nelle foto”. E Deianira ha commentato: “Così parrebbe…”. Dunque, avrebbe iniziato una frequentazione con il giocatore in forza alla Roma, reduce dalla fine della relazione sentimentale con Chiara Nasti. Non resta che attendere conferme ufficiali.









Recentemente Nicolò Zaniolo aveva dichiarato sulla vita privata: “Vorrei tenere la mia vita privata lontano dai riflettori, come ho già detto ieri sono concentrato solo sul mio ritorno. Ma mi rendo conto che viste le indiscrezioni uscite oggi è arrivato il momento di raccontare anche la mia versione. Sperando di chiudere qui il discorso, una volta per tutte. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo”.

