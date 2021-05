“Ma Ivana?!”. Luca Onestini, spalle al muro. E più chiaro di così… Cosa è successo alla coppia nata al GF Vip

Luca Onestini e Ivana Mrazova, riflettori ancora accesi su di loro. Dopo le dichiarazioni rilasciate sulla coppia dalla nota influencer e blogger Deianira Marzano, il dubbio non ha placato la curiosità di molti. Infatti sono settimane che la notizia della rottura tra l’ex tronista bolognese e la modella ceca non va incontro a una conferma definitiva. Unico dato certo, al momento, quello di una distanza ma solo ‘fisica’.

I rumor continuano a diffondersi, ma rimangono tali. Una relazione naufragata? Nessuna conferma a tal proposito, se non pettegolezzi che continuano a ‘inseguire’ la coppia. La coppia sembra voler tacere, nonostante siano ormai in molti a chiedersi se la loro distanza sia da ricondurre semplicemente a impegni personali e lavorativi oppure nasconde dell’altro.















I follower non mollano la ‘presa’ e le domande sono sempre le stesse: “Ma Ivana?”, “Ma Onestini?”. Tutto tace ma quello che si sa per certo è che l’ex tronista si trova ad affrontare un periodo decisamente impegnativo che lo vede alle prese con un percorso universitario da concludere per poter finalmente diventare dentista. Si trova a Bologna, la sua città natale, mentre Ivana prosegue la sua quotidianità nel capoluogo lombardo.















Distanti solo geograficamente? Non è da escludere, seppur la modella abbia deciso di trascorrere più tempo anche con la famiglia e dividendo i suoi impegni tra la vita a Milano e la famiglia che vive in Repubblica Ceca. Come ben si sa a segnare di recente la vita della modella, un grave lutto, ovvero quello del padre, che ha sicuramente richiesto i giusti tempi per essere metabolizzato.









Tutto lascerebbe pensare, dunque, che i pettegolezzi su un’eventuale rottura tra i due debbano restare tali, anche alla luce delle restrizioni anti-Covid che non hanno certamente agevolato spostamenti e ricongiungimenti. Il momento della verità arriverà, ma pare che i fan debbano ancora restare ancora un po’ con il fiato sospeso, e attendere che siano loro a prendere parola in merito alle questioni di cuore.

