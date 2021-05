Non si tratta sicuramente del primo esempio di uomo, appartenente al mondo dello spettacolo, che si accompagna a una donna di molti meno anni, d’altronde, come si dice, l’amore non ha età. Ad averne piena convinzione Fabio Testi, che ad ottant’anni tondi tondi è pronto a rimettersi in gioco a fianco di una fiammante, giovane fidanzata.

Lei è una dottoressa di cui si sa poco, ma tra le informazioni note c’è quella della sua età e della sua specializzazione: 34 anni, specializzata in sessuologia. Teniamo a mente che per Fabio Testi, ex idolo dei fotoromanzi e sex symbol, non è certo la prima volta che una donna molto più giovane di lui gli cammina a fianco.















Della sua nuova fiamma non si conoscono i dettagli e non è nemmeno noto da quanto i due stiano insieme. Abbiamo però appurato che la differenza d’età a loro non pesa, 45 gli anni che intercorrono tra loro. “Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia – ha dichiarato al settimanale Nuovo l’attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip – sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro. Come ci siamo conosciuti? Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!”.























L’ultima storia d’amore di Testi risale al 2019, quando è stato legato a Lisa Agnelli, violinista più giovane di 48 anni, ma la favola si esaurì in poco tempo. Prima e fino al 2019 Fabio ha sposato Antonella Liguori, sofisticata gallerista d’arte, il loro matrimonio è avvenuto nel 2015: anche lei aveva trent’anni in meno del sex symbol. Nel 1979, invece, aveva sposato la stilista spagnola Lola Navarro, che gli ha dato tre figli: Fabio, Thomas e Trini.

Durante gli anni Settanta si è chiacchierato molto dei suoi flirt con le attrici Ursula Andress e Charlotte Rampling. Una quotidianità, quella con la nuova compagna, vissuta al riparo dai riflettori: Testi è lontano dalla tv dallo scorso anno, quando ha partecipato al Gf Vip condotto da Alfonso Signorini, ora però basta lavorare e viva la vita in campagna!

