La crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è ormai alle spalle. La coppia è più unita che mai. A raccontare tutto era stata l’ex protagonista di Uomini e Donne. “Vengo dal periodo più brutto della mia vita. Una delle persone più care della mia vita è stata molto male. Affrontare questa cosa è stato uno dei periodi più bui e più difficili”. Inutile dire il fiume di parole sprecate sui social che avevano costretto Rosa Perrotta a intervenire più volte.

“Sto cercando di fare un po’ di chiarezza su questa storia. Data la situazione e quello che leggo in giro, vorrei dire qualcosina a riguardo. Finora non ho parlato. Spero che i giornalisti e i programmi tv che mi hanno invitato a parlare di questa storia capiscano che non me la sento” aveva spiegato. E poi: “Ci sono persone, un bambino e una famiglia che devo tutelare prima di ogni cosa. Non sapevo e non so tutt’ora cosa dire nello specifico – prosegue Rosa Perrotta -. Quello che succede è palese: il mio compagno e io stiamo attraversando un momento molto delicato e particolare”.















Passata il momentaccio Rosa Perrotta e il suo Pietro si sono concessi una vacanza in famiglia di puro relax e divertimento. L’ideale per riprendere il filo di un discorso che sembrava essersi interrotto. Ma quello che hanno notato alcuni follower in alcuni scatti dell’influencer su Instagram non è tanto la ritrovata armonia sentimentale, quanto delle forme ‘sospette’.















Che Rosa Perrotta abbia un pancino che potrebbe far pensare ad una gravidanza è una questione davvero di difficile risoluzione. Ma qualche fan si è insospettito e ha inviato dei messaggi in tal senso a Deianira Marzano che è così intervenuta sulla vicenda: “Pancino sospetto. Mi saranno arrivati almeno 100 messaggi così, beh se fosse allora speriamo sia femmina”.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@rosaperrotta__)



Rosa Perrotta ha poi smentito. Ora i suoi pensieri sono tutti per la situazione domestica. Lei e Pietro dovranno cambiare case. Trasferitisi a Milano per lavoro, Rosa Perrotta e Pietro sono andati ad abitare vicino a un cantiere fermo da sette anni. Pochi giorni fa la sorpresa, documentata su Instagram. “Un mese dopo il nostro ingresso, i lavori di questa struttura sono ripresi a pieno regime. Ci vorranno 3 anni. Trivellano, trapanano da mattina a sera. E c’è polvere, sporcizia e puzza”, ha dichiarato Rosa, con tono alquanto stizzito. Quindi la chiosa finale: “Per questo dobbiamo cambiare casa e siamo incaz..ti neri”.

