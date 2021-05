Tantissima paura per Sophie Codegoni, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. La giovane, finita in un mare di polemiche nelle scorse settimane per la sua brevissima storia d’amore con Matteo Ranieri, ha raccontato ai suoi follower di Instagram un episodio molto brutto che avrebbe potuto avere anche conseguenze devastanti. Ha voluto sfogarsi con i suoi fan per riferire tutti i dettagli di una disavventura, che le ha arrecato indubbiamente un grosso spavento, mai provato prima d’ora.

Alcuni giorni fa si era tornato a parlare di lei per una presunta relazione sentimentale con un altro ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, Gianluca De Matteis. Quest’ultimo aveva affermato: “Abbiamo un rapporto stupendo, ci sentiamo spesso, infatti è venuta a Roma e ci siamo visti. Siamo amici, se la vedo come una ragazza per me? Non ci siamo mai vissuti nella quotidianità, non saprei. Ma è una bellissima ragazza, quindi mai dire mai”. Non chiudendo dunque del tutto la porta.















Sophie Codegoni ha vissuto momenti da incubo a bordo di un aereo in direzione Milano. Durante il velivolo c’è infatti stato un problema di non poco conto: “Durante la rincorsa per il decollo abbiamo sentito l’aereo frenarsi di botto, ma non riusciva a fermarsi. Sono caduti i cellulari e i computer e davanti non sei in grado di vedere niente, quindi non sapevo se ci fosse un muro o un altro aereo. Ma il pilota per fortuna è stato molto bravo e non è accaduto niente. Al motore c’è stato un guasto”.















L’ex tronista di ‘UeD’ ha continuato così nel suo racconto: “Il pilota è riuscito ad accorgersi in tempo di ciò che stava succedendo, ma ho pensato al peggio. Mi sono fatta prendere dal panico in un modo incredibile. Volevano farci salire su un altro velivolo, ma ho preferito a quel punto prendere un treno, avevo un appuntamento importante a Milano. Io adoro viaggiare, ma sono rimasta davvero traumatizzata e adesso ho paura di non riuscire più a prendere un aereo. A voi è mai successo?”, ha chiesto ai fan.









A proposito delle polemiche su Sophie Codegoni, l’autrice di ‘Uomini e Donne’ nonché braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, avrebbe smesso di seguire sui social network la ragazza. Tutto questo ha generato sorpresa e sconcerto nel popolo della rete, che non riesce a comprendere i motivi di questa decisione. Presumibilmente è accaduto qualcosa all’interno della trasmissione o comunque a telecamere spente.

