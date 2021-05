Un gravissimo lutto ha colpito l’attrice e conduttrice italiana Serena Rossi. La notizia è sopraggiunta nelle scorse ore e ha lasciato la donna in uno stato di assoluta tristezza. Un dolore davvero difficile da sopportare, visto che ad andarsene è stata una persona fondamentale nella sua vita. Di lei nei aveva parlato nel recente passato, infatti si era commossa totalmente quando era stato tirato fuori il suo nome durante la conduzione del suo programma ‘Canzone Segreta’, che ha riscosso tanto successo.

Ha voluto salutare questa figura importantissima, postando una foto con la scritta: “Radici”. Poi ha anche pubblicato un’altra immagine che fa vedere il cielo azzurro e ha aggiunto: “Neanche la più grande distanza riuscirà mai a separare i cuori di una famiglia unita”. Immediatamente i suoi follower di Instagram hanno iniziato a commentare il suo post, manifestandole tutta la sua vicinanza per questa perdita molto grave. Un momento di grande tristezza, che non avrebbe mai voluto vivere.















Serena Rossi è stata costretta a dire addio alla sua amatissima nonna, deceduta nelle scorse ore. Con lei aveva un rapporto magnifico, infatti come anticipato poc’anzi, durante una puntata della ‘Canzone Segreta’ i suoi parenti le avevano fatto una emozionante sorpresa Quando l’aveva vista, non aveva potuto fare altro che scoppiare a piangere. La signora aveva anche rilasciato un’intervista tempo fa e si era soffermata per l’esattezza sulla dolce metà della nipote, ovvero Davide Devenuto.















La nonna aveva detto sulla coppia: “Davide mi piace molto. Si sono anche lasciati e ripresi decine di volte, alla fine ha capito di essere innamorata e se l’è ripreso”. I fan di Serena Rossi, sotto la foto ritraente il cielo, l’hanno riempita soprattutto di cuori rossi. E alcuni le hanno scritto: “Un abbraccio forte”, “Ci dispiace molto”, “Forza Serena”. Le avrà sicuramente fatto piacere assistere a tutto questo affetto da parte dei suoi ammiratori di Instagram, che le sono davvero vicini in questo momento.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Alcuni giorni fa Serena Rossi aveva invece annunciato una bellissima notizia. Infatti, è stata scelta come madrina della 78° Mostra del Cinema di Venezia. Lei sarà dunque la protagonista della cerimonia di inaugurazione, che avverrà precisamente mercoledì primo settembre. Inoltre, condurrà anche quella di chiusura, prevista l’11 settembre. Un annuncio sensazionale, che ovviamente l’ha resa molto orgogliosa. E in poche ore il suo profilo Instagram è stato inondato da centinaia di commenti.

