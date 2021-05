Le voci su Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono state numerose in queste settimane. Si è parlato di tutto e sono emerse situazioni decisamente contrastanti. Inizialmente si era sparsa l’indiscrezione che i due si stessero ormai separando, decretando dunque la fine della coppia. A parlare era stato un amico dell’ex allenatore della Juventus, che dava per certo l’addio tra i due. Poi però era stata lei a intervenire sulla questione, durante un’intervista rilasciata alla conduttrice Mara Venier.

Nonostante la donna avesse smentito la crisi in atto, non tutti avevano creduto fermamente alle sue parole, che potevano anche essere di facciata. Visto che non si vedevano assieme da tantissimo tempo, in molti hanno ritenuto molto probabile la separazione. E adesso è stato il settimanale ‘Oggi’ a fugare ogni dubbio, con la pubblicazione di alcune foto che potrebbero aver messo la parola fine alla questione. Le immagini sono emblematiche e pare vadano ufficialmente verso una direzione precisa.















L’amico di Massimiliano Allegri aveva affermato esattamente: “Le cose ormai stanno cambiando. Allegri si trova a Montecarlo perché si tratta di una delle capitali del calcio mondiale, il principale ritrovo di procuratori sportivi e dirigenti dei grandi club europei. Sta decidendo in questi giorni quale sarà il suo futuro, infatti dopo essersi fermato per due anni vuole rimettersi in gioco a tutti i costi ed è attualmente uno degli allenatori più corteggiati da parte delle grandi squadre”.















Adesso Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono stati paparazzati nuovamente insieme, dopo mesi di assenza dai riflettori. La coppia è stata avvistata a Roma, dove ha trascorso il fine settimana per gli Internazionali di tennis. Tra i due momenti di grande intesa, infatti si possono vedere abbracci, gesti amorosi e sorrisi veri. Osservando attentamente le foto scattate dai paparazzi del settimanale ‘Oggi’, non ci sarebbero più perplessità: i due sono decisamente ancora legati sentimentalmente.









Recentemente Ambra Angiolini si era espressa sull’ex Francesco Renga: “Questa è la dimostrazione di come si rimane una famiglia al di là delle relazioni. Ci sono famiglie tradizionali e famiglie. L’errore è dire ‘tradizionali’, perché sono tutte famiglie. Se ci sono figli e anche se non ci sono (…) Per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata”. E poi aveva detto chiaramente che con Allegri non c’erano crisi.

