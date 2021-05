Adesso non ci sono proprio dubbi: il vip, nonostante abbia sempre tentato di rimanere nella riservatezza totale in riferimento alla sua vita privata, è stato beccato in dolce compagnia e non ha più possibilità di rispedire al mittente le voci. Il giovane è stato infatti paparazzato insieme ad una ragazza in atteggiamenti inequivocabili. A pizzicarlo è stato il settimanale ‘Vero’, che in anteprima ha pubblicato sul giornale le prime foto dell’uomo insieme alla sua bellissima fidanzata.

In passato aveva detto di aver conosciuto una persona, considerata da lui molto importante, ma aveva preferito non dire altro e quindi non aveva fornito dettagli su di lei. Adesso c’è finalmente un volto e potrebbe a questo punto ufficializzare la relazione sentimentale. I due sono stati avvistati insieme, mentre erano seduti ad un bar della città di Milano. E sono sembrati tutt’altro che semplici amici, infatti sono scattati dei baci, delle carezze e anche degli abbracci decisamente intimi.















Il personaggio noto in questione è il cantante de Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi. Insieme a lui una meravigliosa ragazza dai capelli mori. La notizia integrale del settimanale uscirà nella giornata del 21 maggio e al momento non si hanno informazioni sull’identità della giovane. Ciò che sappiamo è che l’artista è solito recarsi in Lombardia e soprattutto a Milano per questioni professionali. Non è da escludere che l’abbia conosciuta proprio nella città lombarda, ma al momento restano dubbi irrisolti.















Lodo Guenzi aveva fatto riferimento ad una presunta dolce metà nel 2018. All’epoca dei fatti, intervistato da ‘Vanity Fair’, disse che c’era una ragazza decisamente fondamentale nella sua vita riservata. E c’è chi pensa che possa trattarsi della stessa, quindi l’unione amorosa andrebbe avanti da circa tre anni. Presumibilmente, come vi abbiamo detto poco fa, il cantante 34enne potrebbe smettere di rimanere in silenzio e, visto che le prove adesso ci sono, vuotare finalmente il sacco su di lei.









Originario di Bologna, Lodo Guenzi fa parte de Lo Stato Sociale dal 2009, anno di fondazione della band. Sono stati conosciuti soprattutto nel 2018, quando hanno preso parte al Festival di Sanremo con il brano musicale ‘Una vita in vacanza’, diventato un tormentone. Dopo il successo è stato ospitato anche a ‘X-Factor 11’ e nello stesso anno ha anche sostituito Asia Argento come giudice, dopo che lei aveva lasciato in seguito ad alcune polemiche.

