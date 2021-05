Un gravissimo lutto ha colpito Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. La notizia ha inevitabilmente scosso l’uomo, che ha perso una delle persone che più sono state importanti nella sua vita. La stessa conduttrice televisiva di ‘Domenica In’ non ha potuto non commentare, scrivendo un bellissimo messaggio. Il coniuge della presentatrice Rai ha voluto rendere omaggio a questa donna, pubblicando un post sulla sua pagina Instagram ufficiale. Un momento sicuramente di grande dolore.

Nicola Carraro ha dunque pubblicato: “Ciao Ado, riposa in pace”. Il riferimento è alla signora Adonella Colonna di Paliano, ovvero la sua ex moglie che è deceduta qualche ora fa. Dall’unione con lei sono nati tre figli di Nicola: Gerò, Ginevra e Giada. Ha condiviso dunque tanti insieme all’ex coniuge, infatti si era unito in matrimonio nel lontano 1963 e la loro unione era durata fino al 1980, anno in cui le loro strade si sono separate. Come detto, anche Mara Venier ha voluto dire la sua.















Adonella Colonna di Paliano era una donna estremamente schiva e riservata, infatti non ha mai amato stare al centro dell’attenzione. Non appariva praticamente mai in pubblico, conducendo una vita tranquilla. Mara Venier ha commentato: “Era una donna meravigliosa”. Ovviamente, tantissimi follower di Nicola Carraro hanno voluto tirare su di morale l’uomo e gli hanno manifestato la massima vicinanza. Un momento durissimo che ha voluto condividere insieme ai suoi seguaci.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000)

Queste le principali reazioni del popolo della rete alla notizia della morte dell’ex moglie di Nicola Carraro: “Condoglianze vivissime”, “Mi dispiace signor Nicola, sentite condoglianze”, “La ricordo con i suoi bambini, bellissima. Mi dispiace tanto”, “Buon viaggio verso la luce”, “Un abbraccio e condoglianze a lei e ai suoi figli. Una preghiera per voi”, “Sono molto dispiaciuta, un abbraccio davvero forte caro Nicola”, “Ti siamo tutti vicini”.

