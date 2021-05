Solo pochi giorni fa Luca Argentero dava una notizia bomba ai suoi fan di Instagram: è pronto per la nuova stagione di ‘Doc – Nelle tue mani 2’. A quanto pare le nuove puntate della fiction tanto amata dal pubblico saranno mandate in onda tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del 2022. Non c’è dunque ancora una data esatta, ma c’è già grande trepidazione.

L’attore che interpreta Andrea Fanti, intanto, ha mostrato alcune foto proprio dal set, infatti sono ricominciate le riprese. Ha semplicemente scritto: “Doc is back!”. Un ritorno in grande stile, che ha fatto scatenare subito migliaia e migliaia di suoi ammiratori. “Non vediamo l’ora di apprezzarti”, “Ti aspettiamo Luca”, “Un sogno che si avvera, bellissimo”, “Scusate, ma sono proprio emozionata”, si legge tra i tanti commenti.















Luca Argentero e Cristina Marino, la figlia Nina Speranza compie 1 anno

Com’è noto da tempo, nei nuovi episodi di Doc si parlerà anche della pandemia da Coronavirus. Ma ci sarà anche da preparare i fazzoletti perché ci saranno uscite di scena clamorose, fa sapere Bubino. Al momento non è chiaro chi andrà via ma, al contrario, conosciamo il nome di chi arriva: un nuovo ingresso assolutamente in veste principale nel cast è quello di Giusy Buscemi, ma ci si aspettano altre novità.















Ora, invece, una notizia più privata ma condivisa con i tantissimi follower di Instagram: la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino compie 1 anno. La piccola Nina Speranza è infatti nata il 20 maggio 2020 e se quelli di papà non sono ancora arrivati, ci ha pensato la mamma agli auguri social. “Un anno fa a quest’ora, ero gonfia come la palla su cui ero seduta”, ha scritto la compagna di Argentero sul suo profilo Instagram, riferendosi alla prima foto pubblicata.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

“Ero spaventata, ma piena di emozione, entusiasmo ed energia”, ha proseguito la modella e attrice, tornando con la mente al momento del parto. “Non lo sapevo ancora amore, ma quell’ENERGIA ERI TU. Sei una creatura speciale. ti amo che non esistono le parole…”, ha scritto ancora sotto alle vecchie e nuove foto dove la bimba non si vede mai per intero. “Amori miei”, il commento di papà Luca, ma sono tantissimi anche quelli lasciati dalle amiche vip come Alessia Ventura, Cristina Chiabotto e Anna Foglietta.

“Alessandra Celentano? Non posso…”. Giulia Stabile, odore di veleno dopo Amici 20