Oggi, giovedì 20 maggio, è il compleanno di uno dei grandi della musica italiana. Compie 78 anni Al Bano Carrisi, l’amatissimo artista di Cellino San Marco. Cantautore prolifico e dotato di una leggendaria estensione vocale, il nome di Albano resterà per sempre legato a successi come “Felicità”, “Nostalgia canaglia” e tanti altri. Canzoni spesso cantate in coppia con l’ex moglie Romina Power.

La loro storia d’amore, conclusa nel 1999, è stata una delle più popolari, una sorta di favola nel mondo della musica italiana. Romina e Al Bano hanno avuto quattro figli, Ylenia, tristemente scomparsa all’età di 23 anni e mai più ritrovata, Yari, Cristel e Romina Jr. Dopo la fine del matrimonio il cantautore si è innamorato di Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli, Bido e Jasmine.















Proprio in queste ore sono arrivati tantissimi auguri ad Al Bano. La prima ad inviarglieli è stata Romina Power: “Infiniti Auguri, Albano!! 🥳🌈🎂Gli anni passano … ma chi li conta?”. E proprio sul rapporto tra Romina e Loredana lo stesso cantautore si è espresso qualche giorno fa: “Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia”. In effetti tra le due donne della sua vita la pace non è ancora scoppiata…















Per fargli gli auguri Romina ha pubblicato due foto di Al Bano, una di qualche compleanno fa, con il cantante di fronte ad una torta con immancabile candelina. Un’altra, vintage, in cui Romina e Al Bano sono giovanissimi e passeggiano in aperta campagna. Qualche ora dopo è arrivata la ‘risposta’ di Loredana Lecciso: “Il primo scatto di una giornata speciale – scrive – Auguri Al”. E posta una foto decisamente più ‘intima’ con il suo compagno.









Loredana è in lingerie, Al Bano in accappatoio e sembrano essersi svegliati da poco dopo aver trascorso la notte. Insieme ovviamente. E chissà se prima o poi Romina e Loredana sotterreranno l’ascia di guerra come desiderato da Al Bano: “Sarebbe bello che Loredana e Romina si riavvicinassero, siamo tutti una famiglia”. Per il momento la pace sembra lontana. E il 78esimo compleanno lo trascorrerà con Loredana, mentre Romina sarà lontana.

