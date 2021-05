È accaduto che qualche settimana fa Francesca Manzini abbia stupito tutti dichiarando che il matrimonio con Christian Vitelli non sarebbe più accaduto. In poche parole: le loro nozze sono saltate. La conduttrice di Striscia la notizia nonché imitatrice, non ha mai spifferato i motivi di questa improvvisa e netta rottura, anche se c’è un però…

La Manzini, mediante le sue storie di Instagram, aveva fatto sapere di essere rimasta in buoni rapporti con il neo ex. Ora però ecco che il gossip si infiamma nuovamente, Francesca Manzini infatti, sempre su Instagram, ha condiviso delle foto e dei video in atteggiamenti intimi con un uomo, con cui addirittura è scattato un bacio.















Ora la domanda sorge spontanea e si fa largo nei nostri pensieri: Francesca Manzini si è già rifatta una vita sentimentale poco dopo le nozze saltate?! Se uno si dovesse concentrare solo sul contenuto delle sue Instagram stories, allora la risposta sarebbe: certamente sì!























Quindi, la domanda più gettonata del momento è: Francesca Manzini dopo la fine della relazione con Christian Vitelli ha un nuovo fidanzato? Il gossip fenomenale è stato lanciato dalla stessa imitatrice e conduttrice, che in queste ore sui social ha condiviso la foto appassionata che la immortala super accoccolata a un ragazzo, con cui si scambia un focoso bacio.

Della componente maschile della foto, tuttavia, si sa quasi nulla, solo che si chiama Marco e che è il sosia italiano ufficiale di Johnny Depp, con cui è lampante la somiglianza. L’impressionante fotocopia dell’attore hollywoodiano. Insomma dopo aver annullato le nozze, adesso Francesca Manzini ha un nuovo fidanzato, o almeno così sembrerebbe a giudicare dalle foto su Instagram.

