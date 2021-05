“Dopo la sua vincita al GF Vip ci siamo sentiti e ci sentiamo spesso ancora. Lui è una persona veramente meravigliosa, sono attratto dalla sua testa e dal suo modo di essere. Prima non ci conoscevamo, ma dopo il reality ci siamo scritti e sentiti, stiamo organizzando per vederci e ritagliare un po’ di tempo per noi. Io credo che la nostra sia un’amicizia speciale”.

Il riferimento è ovviamente a Tommaso Zorzi e a parlare è un ex tronista di Uomini e Donne di cui da tempo non si avevano news. Torna a far parlare di sé, durante l’ospitata nel programma Trends & Celebrities di RTL 102.5 News, uno dei volti più iconici del dating show di Maria De Filippi: Mariano Catanzaro. Che rivela come i due avrebbero iniziato a sentirsi con regolarità dopo il GF Vip, iniziando un bel rapporto.















Mariano Catanzaro di UeD: “Tommaso Zorzi mi intriga”

Ma Mariano Catanzaro non esita a parlare di “attrazione” e anche di “amore”, anche se in senso lato. Quando gli è stato chiesto se quella per Tommaso è una semplice amicizia o qualcosa di più l’ex corteggiatore di Valentina Dallari e poi tronista (aveva scelto Valentina Pivati con cui però è finita da tempo), si è detto aperto a tutte le possibilità: “Io credo che la vita sia tutta un divenire, non mi precludo nulla. Bisogna circondarsi di persone che ti fanno stare bene”.















“Se Tommaso aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga – ha continuato l’ex volto di UeD – Posso parlare anche di amore. Se mi sono innamorato? No, il discorso è questo: per me l’amore ha mille sfaccettature, vivo la vita in base alle sensazioni che mi dà. L’amore non ha genere, non ha forma, non ha colore. Lo posso trovare in un pensiero, in un gesto”. Ha poi specificato di non provare una vera attrazione fisica nei confronti dell’opinionista dell’Isola, piuttosto un interesse di tipo mentale.









“Sono assolutamente attratto dalle sue espressioni. Non è importante dare un nome alle cose, ma le sensazioni che possono darti. Sentire Tommaso mi fa stare bene quindi voglio continuare a sentirlo. Sono incuriosito, sono attratto dal suo modo di dire le cose, mi intriga. Noi ci sentiamo la sera quando lui è più comodo. Non mi sembra l’ora adatta per dirvi cosa ci diciamo. Lui è molto istintivo e intelligente e può solamente aggiungere qualcosa di bello alla mia vita. Se mi piace esteticamente? Ha un aspetto piacevole, ma da qui a dire che sono attratto… Questo no. Però non so rispondere se è una sbandata. Risponderò vivendo”, ha concluso.

