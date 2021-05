Loredana Lecciso torna a parlare. Lo fa dalle colonne del settimanale Nuovo Tv. Solo poche settimane fa la moglie di Al Bano era stata accostata alla nuova edizione del GF Vip 6. A lanciare l’indiscrezione era stato Alberto Dandolo. “Tra i personaggi più corteggiati dal Biscione c’è, come ogni anno, Loredana Lecciso…”, aveva spiegato. Sempre il giornalista esperto di gossip, sull’ultimo numero del magazine Oggi, aveva anche fatto presente che non è certo la prima volta che gli autori del Grande Fratello Vip hanno cercato di portare nel cast la Lecciso.

Eppure la moglie di Al Bano Carrisi ha sempre dato no. Preferisce godersi la famiglia e Al Bano che, nei giorni scorsi, è tornato a parlare della sua ex moglie Romina. I rapporti tra Loredana Lecciso e Romina non sono mai stati idilliaci, la tregua che sembrava essere scoppiata anni fa in realtà era solo di facciata. Un dolore per Al Bano che al settimanale Oggi era tornato a parlare della questione.















Alla vigilia del suo compleanno Al Bano ha spiegato che il regalo più grande sarebbe vedere Romina Power e Loredana Lecciso seppellire definitivamente l’ascia di guerra. . “Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia”, ha fatto sapere il cantante. La pace tra le due non sembra proprio dietro l’angolo.















Loredana Lecciso, l’argomento, per ora lo evita. Piuttosto alla rivista diretta da Riccardo Signoretti la soubrette ha svelato di essere ingrassata durante i mesi dell’emergenza Covid-19, che ha portato tutti gli italiani a trascorrere la maggior parte delle giornate chiusi in casa: “Devo darmi da fare per smaltire i sei chili di troppo che ho accumulato nell’ultimo anno. Le passeggiate nel bosco non sono bastate”.









Non solo momenti negativi però la pandemia ha avuto anche un aspetto positivo. “Ritrovarci tutti insieme a cena, la sera, non ha prezzo. Ci ha dato una regolarità che prima capitava raramente”, ha spiegato Loredana Lecciso. Il coprifuoco, specialmente, ha fatto bene alla sua famiglia e ha rafforzato ancora di più certi legami.

