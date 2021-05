La super vip ha deciso di farsi avanti e ha finalmente fatto coming out. La nota attrice e cantante ha voluto rompere il silenzio attorno alla sua personalità e si è rivolta ai suoi follower pubblicando un video eloquente, nel quale ha spiegato tutti i dettagli sulla sua vita privata. La giovane ha voluto dunque togliere ogni dubbio intorno a sé e molto probabilmente spera con questo suo messaggio di dare anche forza e coraggio a tutte quelle persone, che ancora oggi non riescono ad aprirsi completamente.

Ha quindi affermato: “Questo è il giorno in cui sono felice di poter condividere con tutti voi una parte ulteriore della mia vita. Dovete adesso rivolgermi a me usando they e them (i pronomi neutri della lingua inglese nd.r.). Tale consapevolezza è arrivata dopo molto lavoro di guarigione ed autoriflessione. Sono giunta quindi alla conclusione di essere non-binaria. Condividere tutto questo con voi spero apra le porte ad un altro tipo di vulnerabilità”. E poi si è rivolta a tutti i suoi ammiratori.















La ragazza ha aggiunto: “Sto facendo tutto questo per chi non ha la possibilità di essere se stesso con le persone che ama. Per favore, cercate sempre una vostra verità”. Per chi non lo sapesse, essere non-binario significa non identificarsi né nel genere femminile e né in quello maschile. Quindi, si sente di avere tutti e due i generi. Un coming out inatteso, che ha permesso a lei di levarsi una sorta di peso. Adesso non ha nessuna paura di dire chi si sente di essere e non ha timore di essere giudicata.















La confessione è arrivata dall’artista statunitense, Demi Lovato. Quest’ultima è anche un’attrice, infatti la sua popolarità è nata soprattutto grazie a ‘Camp Rock’ di Disney, dal quale è tratta la sua canzone ‘This is me’. Il suo quinto album in studio, intitolato ‘Confident’, le ha permesso di ottenere la candidatura al ‘Premio Grammy’. Lei ha origini sia messicane, sia irlandesi che italiane. Ha una sorella maggiore, una minore per quanto riguarda il lato della madre e una maggiore del padre.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Lovato (@ddlovato)

Demi Lovato ha raccontato alcuni mesi fa di aver subito violenza sessuale: “Non sono solo andata in overdose. Sono stata anche abusata”. Un doloroso ricordo che sembra risalire a quando Demi aveva appena 15 anni. Lo stupro e la perdita della verginità. Lo ha spiegato nella docu-serie: “Mi hanno trovata nuda, blu. Sono stata letteralmente dichiarata morta dopo che il mio spacciatore aveva approfittato di me”.

