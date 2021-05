Giovanni Ciacci è uno dei volti più noti della televisione italiana. Lui è protagonista con Adriana Volpe al programma ‘Ogni Mattina’, ma ha anche tentato di intraprendere una nuova avventura televisiva cercando di sbarcare a ‘L’Isola dei Famosi’. Ma purtroppo per lui le conseguenze legate alla malattia da coronavirus si sono fatte sentire e non è stato in grado di superare i test fisici necessari. Ora il suo nome è uscito nuovamente fuori non per l’ambito lavorativo, bensì per altro.

Infatti, è divampato improvvisamente il gossip, grazie al settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Lo stylist è stato infatti pizzicato con una persona in atteggiamenti eloquenti, che non lasciano spazio ad equivoci. Ebbene sì, sarebbe stato fotografato proprio in compagnia della sua nuova dolce metà. Lo scatto non mente assolutamente e sono anche circolati alcuni dettagli sull’identità del presunto partner. Da parte sua nessuna ufficialità, ma andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando.















Il settimanale di gossip ha quindi scritto: “Cena e passeggiata romantica con tanto di bacio per Giovanni Ciacci. Lo stilista passa la serata al tavolino di un rinomato ristorante in zona San Marco, a Venezia, alternando confidenze, sorrisi e gesti che sanno d’intimità”. Il giornalista ha poi aggiunto altri particolari su colui che potrebbe aver rubato il suo cuore. Come detto, sono stati beccati in Veneto e il bacio ripreso dal paparazzo non lascerebbe dubbi. Saremmo in presenza di qualcosa oltre l’amicizia.















La persona che si trovava insieme a Giovanni Ciacci si chiamerebbe Luca e avrebbe 37 anni. Non è dato sapere altro su che tipo di lavoro faccia o come l’abbia potuto conoscere. Ma sembra che si siano già visti in altre occasioni, quindi non sarebbe il loro primo incontro in assoluto. Probabilmente, alla luce di quanto emerso in queste ore, il volto noto del piccolo schermo potrebbe finalmente uscire allo scoperto e ufficializzare la relazione sentimentale. Ne capiremo meglio sicuramente nei prossimi giorni.









Alcuni mesi fa Giovanni Ciacci si è infuriato non poco da Barbara D’Urso, a causa di critiche ricevute dall’ex gieffina Floriana Secondi: “Ho trovato il suo attacco nei miei confronti una sceneggiata cafona e volgare, come è lei. Non credevo di poter essere coinvolto in una pagina di tv così brutta”, ha detto il costumista nell’intervista rilasciata a Nuovo Tv. Ora invece questa notizia meravigliosa per Ciacci.

Rissa a Uomini e Donne: succede di tutto tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. Solo per Gemma