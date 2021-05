“Relazioni con donne?”. E Serena Bortone risponde, senza filtri: “Ho le mie corteggiatrici…”

Serena Bortone, la rivelazione arriva oggi. Durante la sua carriera professionale, tanti successi che hanno permesso al pubblico italiano di apprezzarne qualità professionali e caratteriali. Ironica ma anche rigorosa, Serena Bortone si è fatta conoscere prima con la messa in onda di ‘Agorà’ e poi con Oggi è un altro giorno’ su Rai 1. La giornalista si è lasciata andare a qualche confessione in più sulla propria vita privata.

Senza filtri, Serena Bortone ha lasciato che a parlare fosse anche qualche dettaglio della propria vita lontana dalle telecamere. Un ‘dietro le quinte’ svelato durante l’intervista rilasciata per il settimanale Chi dove non ha perso occasione per parlare della propria vita privata. Single? Si, anche se “in trattativa”, Serena Bortone ha le idee molto chiare sull’amore.















“All’idea di un rapporto che deve durare per sempre, io soffoco”, rivela, per poi aggiungere “Le gioie che ho provato grazie all’amore supereranno sempre il dolore, e le uniche stupidità che tollero sono proprio quelle sentimentali”. Nella vita della giornalista e conduttrice non sembrano esserci rimpianti, neanche quando le domande hanno sfiorato un probabile desiderio di maternità.















“Non ho mai considerato la maternità come un qualcosa di identitario. Esisto indipendentemente”. Al primo posto, i diritti civili di tutti, a prescindere dal modo di vivere la propria sessualità: “Frequento i Pride dal 2000: da Miami a Roma. Non ho mai accettato che un Paese come il nostro non riconoscesse i diritti di tutti. Ora finalmente ci sono le unioni civili, ma l’assenza di certi riconoscimenti era una carenza anche per una cittadina come me”.









Poi aggiunge: “Il mio concetto di normalità sta nel chiedere a un mio ospite se si è mai innamorato di una persona dello stesso sesso”. Durante l’intervista non ha raggirato alcuna verità: “Ho avuto le mie corteggiatrici. Proprio in questi giorni ho chiesto consiglio a un’amica omosessuale su come affrontare una dichiarazione: ci tenevo a non ferire la sua sensibilità”.

