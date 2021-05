La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è ormai un tormentone da mesi. Prima si è parlato di messinscena e finzione da parte della coppia, che per notorietà avrebbe deciso di mettere su questo teatrino. Poi invece si è vociferato incredibilmente di un ipotetico matrimonio, ma non sono arrivate conferme. Adesso sembra che la situazione si sia stabilizzata e, nonostante altre voci di crisi circolate in questi giorni, la relazione sentimentale proseguirebbe senza praticamente intoppi.

Anche perché nelle ultime ore l’attore turco si è reso autore di un gesto inaspettato ed emozionante che ha sorpreso proprio tutti. Anche la stessa sua dolce metà non si sarebbe mai aspettata di vedere una cosa del genere, invece lui ha voluto stupire. Un atteggiamento insolito da parte di Can Yaman, che nell’ultimo periodo aveva preferito non farsi vedere più di tanto. Ma andiamo dunque a scoprire insieme che tipo di comportamento ha assunto l’uomo e perché ha così fatto rumore questa notizia.















Diletta Leotta ha postato un filmato sul suo profilo Instagram e, prima che terminasse il video, Can Yaman è entrato immediatamente nell’inquadratura ed è stato protagonista di un atto bellissimo e romantico. La giornalista di Dazn ha iniziato a sorridere tantissimo ed è sembrata molto contenta e soddisfatta del suo fidanzato. Non sappiamo se lei in un certo senso si attendesse quella reazione del turco, anche se è parsa davvero sorpresa. L’attore sta entrando sempre più nel cuore dei fan della coppia.















Can Yaman ha baciato all’improvviso Diletta Leotta, scatenando tutti. Questi infatti i commenti più ricorrenti e significativi: “Can è stupendo, siete bellissimi”, “Magnifici e bravo Can, così si fa. Adeso fateli rosicare tutti”, “La dolcezza di quest’uomo è incredibile”, “Bravissimo Can, fallo sempre e ovunque. Alla faccia di chi non ci crede”. E poi ancora: “Che belli, adorabili ed innamorati”, “Can è proprio innamorato”. Dunque, praticamente tutti sono certi che il suo gesto sia stato spontaneo e non costruito.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🍓👑🧿💙 Albatros 💙🧿👑🍫 (@can_albatros_yaman)

Recentemente Diletta Leotta e Can Yaman sono stati beccati in un esclusivo resort sul Lago di Como, tutti impegnati in una super romantica fuga romantica. Sembrano ormai essersi lasciati le polemiche alle spalle, così come riporta Chi. Ma che meta avranno scelto per suggellare il loro riappacificazione? Una meta tra le più romantiche, in un resort tra i più luxury. Hanno alloggiato al Mandarin Oriental, hotel a 5 stelle da sogno sul lago di Como.

“Qualcosa non torna”. Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez senza peli sulla lingua. Attacco frontale a Ilary Blasi