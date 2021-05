Sangiovanni ha ottenuto il secondo piazzamento ad ‘Amici 20’, dietro la fidanzata Giulia Stabile. Un risultato comunque buonissimo, visto che lo ha proiettato già quasi al successo totale. Sono ormai innumerevoli i fan che lo stanno seguendo con assiduità e che non vedono l’ora di poter assistere ai suoi concerti futuri. Ma nelle ultime ore è stato travolto da una polemica clamorosa. Ciò che è successo ha infatti fatto infuriare tantissime persone, che non hanno accettato quelle scene.

Lui ha comunque vinto il doppio disco di platino con la canzone ‘Lady’. Senza dubbio un grande traguardo per il giovane artista, dopo il suo percorso nella scuola di Amici. Tutti felici per Sangio ed entusiasti per questa bellissima notizia e a stretto è arrivato anche il commento della fidanzata Giulia. La ballerina, alla notizia del doppio disco di platino per Lady, ha ricondiviso l’annuncio nella sua storia e aggiunto un dolce messaggio: “Fiera di te”. Ma vediamo adesso cosa è accaduto nella giornata del 18 maggio.















Diverse settimane fa è uscito ufficialmente il suo album e qualche ora fa ha dato vita al suo primo firmacopie con i fan. Nella città di Milano e più precisamente in Piazza Duomo sono arrivati tantissimi ammiratori del giovane. E sono esplose numerose polemiche per l’assembramento creatosi. In tanti hanno sottolineato il fatto che non sono state rispettate le regole anti-coronavirus per evitare il diffondersi del contagio. Una vera apoteosi per lui, ma sul web le critiche sono state tantissime.















I pass per i suoi fan sono stati sold out in pochissime ore e, quando lui si è affacciato da un balcone, in piazza ci sono stati cori e grida di giubilo. Le immagini hanno mostrato però un’enorme presenza di ragazzi, quindi c’è chi ha scritto: “Non avete rispettato le norme contro il Covid”. Non sappiamo se ci sia stato poi un intervento della sicurezza per distanziare ancora di più i suoi fan. Da parte di Sangiovanni non sono giunti commenti, ha semplicemente postato una storia Instagram che li ha immortalati.









Sangiovanni ha anche spiegato qualche ora fa perché utilizza lo smalto: “Voglio aiutare le persone a sentirsi bene con sé stesse. Nel 2021 ci sono ancora troppi preconcetti, paletti e schemi nei quali non mi ritrovo. Non si tratta di identità e discorsi sul genere, ma di libertà. Ho 18 anni, mi vesto di rosa e metto lo smalto sulle unghie: quindi? È ciò che voglio trasmettere e comunicare con le mie canzoni”.

