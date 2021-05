Rosa Perrotta, dove eravamo rimasti? Al ‘catcalling’, ricordate? L’usanza, non proprio signorile, di fischiare dietro le belle ragazze o fare apprezzamenti sul fisico o il fascino, insomma quella battutine un po’ così, aveva fatto un’altra vittima. Appunto l’ex tronista di Uomini e Donne. Che non l’ha presa proprio benissimo. “Già sopportare certi sguardi pesanti come macigni è ingiusto” aveva scritto l’influencer campana.

“Quando ci aggiungono le paroline poi – le parole di Rosa – pura poesia. Siamo libere di entrare al bar senza sentirci aliene o meglio l’oggetto dei vostri desideri. Sono inca… a nera”. Dopo un momento di crisi con il fidanzato Pietro Tartaglione, la storia è tornata sui binari giusti. E proprio dalle foto postate dall’ex protagonista del programma di Maria De Filippi i più attenti hanno notato dei dettagli molto interessanti.















Passata il momentaccio – chi non ne ha in un rapporto di coppia ? – Rosa Perrotta e il suo Pietro si sono concessi una vacanza in famiglia di puro relax e divertimento. L’ideale per riprendere il filo di un discorso che sembrava essersi interrotto. Ma quello che hanno notato alcuni follower in alcuni scatti dell’influencer su Instagram non è tanto la ritrovata armonia sentimentale, quanto delle forme ‘sospette’.















Che Rosa Perrotta abbia un pancino che potrebbe far pensare ad una gravidanza è una questione davvero di difficile risoluzione. Ma qualche fan si è insospettito e ha inviato dei messaggi in tal senso a Deianira Marzano che è così intervenuta sulla vicenda: “Pancino sospetto. Mi saranno arrivati almeno 100 messaggi così, beh se fosse allora speriamo sia femmina”. Dunque, Rosa è in dolce attesa? E lei come risponde?









Ebbene Rosa Perrotta non conferma né smentisce. Pare proprio che adesso i suoi pensieri siano tutti rivolti ai suoi amori, quelli veri, non ipotizzati. La ritrovata serenità con Pietro, la vicinanza e le coccole al figlio Domenico, tutto il resto non importa. Per l’ex tronista del programma di Maria De Filippi la possibile gravidanza è soltanto una voce, un’indiscrezione, una domanda che aleggia nell’aria. E voi, che ne dite? Questo pancino è sospetto o no?

“Dodo per 6 ore in ospedale”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, brutto spavento per il figlio: “Ci è andata bene”