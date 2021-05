Quando il 23 aprile ha compiuto 7 anni, la mamma Karina Cascella le ha dedicato un post sui social con tanto di foto che mostra quanto è cresciuta Ginevra, la figlia nata dall’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci.

“Quel giorno quando ti hanno messa tra le mie braccia e ti ho guardata negli occhi,- ricorda l’ex opinionista di Uomini e Donne – ho capito che ti avrei amata per l’eternità. Piango ancora adesso se ripenso a quel momento, e quando ti racconto le cose che facevo quando eri piccina, mi prendi in giro e mi dici: ‘Mamma dai basta, me le racconti ogni volta’. Ma la verità è che quelle parole, quei racconti, le mie lacrime di commozione, ti fanno sentire amata, ti fanno sentire importante e io lo so, una mamma lo sa”.















Karina Cascella, come è diventata la figlia Ginevra Angelucci

E ancora: “Oggi ci sono gli stessi abbracci, gli stessi baci, ci sono i miei sguardi su di te, che cresci ogni giorno di più, ma quegli occhi, i tuoi occhi, non cambieranno mai amore, mi diranno solo e sempre la stessa cosa…che io e te siamo legate nel profondo, da un sentimento che va oltre ogni confine e che tuteleremo per tutta la vita. Auguri amore mio! Buon compleanno.Ti amiamo tutti immensamente”.















Nata dalla relazione di Karina Cascella con Salvatore Angelucci, tronista di Uomini e Donne che all’epoca scelse Paola Frizziero, Ginevra ha compiuto 11 anni il 23 aprile ed è un mix di bellezza tra mamma e papà. Tantissimi i complimenti, anche degli amici vip. “Mamma mia quanto sei bella Ginni”, “Sembra una bambola…. favolosa”, “Bellissima, somiglia al papà”, si legge tra i commenti del post pubblicato dalla Cascella.









Dopo la rottura di Karina e Salvatore, la piccola è rimasta con la mamma ma l’ex opinionista di Uomini e Donne e Pomeriggio 5 è riuscita a costruire una famiglia allargata felice e armoniosa. Il nuovo fidanzato Max Colombo adora la piccola Ginevra Angelucci e come spesso raccontato da mamma Karina Cascella e dagli amici di famiglia anche lei stravede per lui.

