Benvenute al mondo Ottavia e Amanda. Sono le gemelline di Valentina Scarnecchia, 40 anni, che ha partorito lo scorso 15 maggio all’ospedale Gaslini di Genova ed è già tornata a casa con le sue piccole e il compagno Simone, come fa sapere su Instagram. Valentina è la figlia dell’ex calciatore Roberto e di Parvin Tadjik e dunque figlia acquisita di Beppe Grillo, che ha quindi reso nonno.

La notizia della doppia gravidanza era stata data dal settimanale Oggi a febbraio scorso dopo aver postato alcune foto del pancione sul suo profilo social. Al magazine la neo mamma, conduttrice per Food Network Italia, canale del gruppo Discovery, aveva anche raccontato la reazione del fondatore del M5S alla notizia che presto sarebbe diventato nonno.















“È contentissimo – aveva spiegato Valentina Scarnecchia a Oggi – Come tutti in famiglia, non vede l’ora che arrivino queste bambine. Io però ce lo voglio proprio vedere poi, in pratica, alle prese con due neonate!”. Poi ha anche raccontato com’è Beppe Grillo in veste di genitore: “Tutti mi chiedono che padre sia. Il nostro è un normalissimo rapporto tra un padre ed una figlia che si vogliono bene”.















“Andiamo in bicicletta, facciamo passeggiate, ci scambiamo commenti sulle serie televisive che ci piacciono. Lo vorrò sempre al mio fianco, sono pazza di lui”, aveva aggiunto Valentina, che era piccola quando sua mamma Parvin Tadjik ha sposato Grillo. Era il 1996 quando l’ex comico si è unito in matrimonio con la figlia di un importatore di tappeti iraniano e di un’italiana.









La coppia ha messo al mondo due figli: Rocco, nato nel 1994, e Ciro, nato sei anni più tardi. Ma Parvin aveva già altri due figli, ovvero Valentina e Matteo, nati dal precedente matrimonio con il calciatore Roberto Scarnecchia. E ora Valentina è diventata mamma di due gemelline, Ottavia e Amanda che, come rivelato sempre nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha deciso di chiamare così in onore di Amanda Lear.

