Amici 20 è finito: sabato scorso, alla finalissima, ha trionfato Giulia Stabile, 18enne romana che tra l’altro è anche la prima ballerina donna a vincere il talent di Maria De Filippi. Secondo classificato, battuto a sorpresa per molti da Giulia, il suo fidanzato Sangiovanni.

Al Corriere della Sera Giulia ha subito detto che “la vittoria finale non è solo mia, se lui non mi fosse stato accanto non sarei riuscita ad arrivare in fondo”, dice del cantante che ha sconfitto a sorpresa durante l’ultima puntata del talent. E lui, vicentino sempre di 18 anni: “Sono a posto così, se avessi vinto non avrei capito tante cose che invece adesso ho capito, e sono contentissimo per Giulia, perché penso abbia un forte messaggio da mandare per chi si sente diverso e sbagliato: non bisogna arrendersi mai”.















Amici 20, il gesto di Giulia Stabile dopo l’annuncio del fidanzato Sangiovanni

Anche se questa ventesima e seguitissima edizione di Amici ha chiuso i battenti già da un paio di giorni, ovviamente i protagonisti continuano a far parlare di loro. Con la lunga serie di interviste rilasciate dopo la fine del programma e anche con annunci bomba che riguardano la loro carriera nel mondo dello spettacolo. Sentita da La Stampa Giulia è stata sibillina: ha rivelato che le è stata fatta una proposta “ma fino a quando non sarà chiusa non dico niente. So solo che è stratosferica”.















Sangiovanni, invece, ha già condiviso un’enorme soddisfazione sempre dal punto di vista professionale. I fan ne erano certi, ma adesso è arrivata la conferma: in una Storia di Instagram il cantante ha scritto: “Lady doppio platino”. Dunque, una delle sue canzoni più famose è riuscita ad ottenere il doppio disco di platino. Un risultato impensabile per lui fino a qualche tempo fa ma che la dice lunga sul suo talento.









Senza dubbio un grande traguardo per il giovane artista, dopo il suo percorso nella scuola di Amici. Tutti felici per Sangio ed entusiasti per questa bellissima notizia e a stretto è arrivato anche il commento della fidanzata Giulia. La ballerina, alla notizia del doppio disco di platino per Lady, ha ricondiviso l’annuncio nella sua storia e aggiunto un dolce messaggio: “Fiera di te”.

