Elenoire Casalegno è una conduttrice e attrice bellissima. Negli ultimi anni, nel 2016 ha preso parte per beneficenza a ‘Caduta Libera’ in veste di concorrente ed è anche stata in grado di vincere quella puntata. Poi nello stesso anno ha condotto ‘Il pranzo della domenica’ insieme al collega Gualtiero Marchesi. Da settembre ad ottobre 2016 è stata anche protagonista del reality show ‘Grande Fratello Vip’ e dal settembre del 2019 e fino all’anno successivo ha presentato ‘Vite da copertina’ su Tv8.

Adesso però la donna ha sorpreso davvero tutti su Instagram. Si è infatti immortalata con uno straordinario look, cambiato rispetto al solito. Ad annunciare questo cambiamento è stata quindi la stessa presentatrice, che ha voluto condividere quel momento di novità con tutti i suoi follower. Praticamente tutti sono stati concordi nel dire che la scelta è stata azzeccatissima. Infatti, sebbene sia già di per sé meravigliosa, questa variazione ha posto ancora più attenzione al suo visto senza imperfezioni.















Non siamo in presenza di uno stravolgimento totale, ma Elenoire Casalegno ha apportato una modifica molto interessante ed apprezzatissima dai suoi instancabili fan, che la seguono quotidianamente. Nessuno probabilmente si stava attendendo questa ventata di novità da parte sua, ma forse in vista dell’estate ha voluto iniziare a dare qualche assaggio di novità. Andiamo dunque a scoprire insieme cosa ha deciso di fare la conduttrice televisiva e che tipo di commenti ha ricevuto online.















Elenoire Casalegno ha scritto nella didascalia: “Mi sono fatta la frangia, ho indossato l’abito floreale, estivo, e fuori piove. Annamo bene!”. Questo quanto commentato dagli internauti: “Tu sei il sole”, “Sei davvero una meraviglia”, “Sei bellissima con quei capelli e con quell’abito”, “Sempre bellissima, complimenti”. Altri hanno aggiunto: “Sei veramente stupenda”, “Sei sempre affascinante”. Un apoteosi per lei, che con questa bellissima frangia è stata abile a conquistare davvero tutti.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Recentemente Tommaso Zorzi è stato accusato di aver copiato il programma ‘Il Punto Z’ proprio da Elenoire Casalegno. Nel 2018 sembra che lei ne abbia presentato uno con molte similitudini, che si chiamava ‘Parlami’. Zorzi ha infatti consegnato alla Salemi una busta con un cartoncino di colore bianco e qui lei ha scritto un suo pensiero, che ha poi letto a fine trasmissione. Stessa modalità era stata proposta anche dalla presentatrice.

“No, Giulia non è più con me…”. Sorpresa Pierpaolo Pretelli: l’annuncio e, soprattutto, perché è lontano dalla Salemi