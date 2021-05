Tanti auguri di buon compleanno Elettra Lamborghini. Il 17 maggio è il giorno dell’ereditiera, cantante e opinionista dell’Isola dei Famosi: spegne 27 candeline. Ma ha festeggiato in anticipo, come rivelato tra le sue Storie di Instagram.

Una bellissima giornata trascorsa in compagnia della famiglia, del marito e di alcuni amici per la spumeggiante Elettra che, scorrendo le sue ultime Storie, si immortala insieme alla mamma, poi in diverse immagini in compagnia del marito, dj e produttore discografico, Afrojack e del padre e, ancora, con il fratello Ferruccio e le sorelle Flaminia e Lucrezia. Ma non sono al completo i fratelli Lamborghini: nella foto condivisa sui social dalla cantante non appare infatti la sorella Ginevra, grande assente anche al matrimonio tra Elettra e Afrojack che è stato celebrato il 26 settembre 2020 a Villa Balbiano.















Elettra Lamborghini: un regalo extra lusso per il suo compleanno

Poi, alla fine della carrellata di immagini dove spiccano anche torta, alcuni regali e tantissimi fiori, anche una specifica per i suoi tanti follower di Instagram: il compleanno è stato festeggiato in anticipo. Come detto, infatti, Elettra infatti è nata il 17 maggio del 1994. Anche il marito le ha voluto fare gli auguri su Instagram: “Buon compleanno alla mia persona favorita al mondo, la mia migliore amica e il mio tutto. Ti amo”, la dedica sotto la foto insieme.















Ora, tornando alla festa, c’è un regalo in particolare che merita menzione. Elettra Lamborghini non ha esitato a mostrare il dono griffato ricevuto in anticipo durante la festa in famiglia di domenica scorsa. Non è dato da sapere chi sia il mittente di una delle borse più famose e ambite e costose, ovvero la Birkin Bag di Hermès che la cantante mostra sempre tra le Storie.









Ma è un modello diverso da quelli tradizionali: non è in pelle ma in tela blu notte, si legge su Fanpage, ha le rifiniture nere e, nonostante sia contraddistinta dall’iconica chiusura a lucchetto, ha anche una maxi tasca sulla parte frontale. Insomma un nuovo e sofisticato pezzo che va aggiungersi alla sua collezione visto che già qualche settimana fa si era “auto-regalata” degli accessori esclusivi firmati Hermès. Il prezzo della sua nuova Birkin? Su diversi siti che trattano oggetti vintage viene venduta a più di 50mila euro ma la sua è nuova di zecca, dunque non si esclude che valga molto di più.

