Uno degli ultimi messaggi di Pierpaolo Pretelli sono stati dedicati ad un brutto dramma familiare. La morte del giovane Mirko Mirko ha sconvolto tutti, e anche l’ex gieffino che ha scritto: “Mirko perde la vita a soli diciannove anni per proteggere la madre dall’aggressione dell’ex compagno. Non ci sono parole”. Con Giulia Salemi Pierpaolo ha dimostrato vicinanza anche per i familiari di un’altra vittima, stavolta sul luogo di lavoro, la 22enne Luana.

La coppia ha lanciato anche una raccolta fondi per dare un aiuto concreto al figlio di Luana, molto piccolo. Gesti come questo mostrano non solo il grande cuore di entrambi, ma anche che la loro relazione va avanti a gonfie vele. Sono lontani i tempi in cui l’ex velino aveva occhi solo per Elisabetta Gregoraci. E pazienza se ci sono ancora tanti fan che desiderano un ritorno di fiamma tra i due: per Pierpaolo esiste soltanto Giulia.















Tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non ci sono ombre, anche se nelle ultime ore i follower si sono resi conto di un dettaglio. L’unico problema tra i due sembra essere la distanza e Pierpaolo recentemente si è spostato a Roma. Senza la sua Giulia. È stato lui stesso a spiegare la situazione: “Sono a Roma e non più a Milano con Giulia perché sto scattando un fotoromanzo che mi terrà impegnato fino a domani”.















Nessuna crisi, dunque, all’orizzonte, soltanto un viaggio di lavoro. Anzi, per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dopo la convivenza ‘forzata’ del Grande Fratello Vip, potrebbe essere arrivato il momento di decidere di andare a vivere insieme. Stavolta in una casa vera. Chissà, forse già nei prossimi giorni ne sapremo qualcosa di più. Intanto i fan dei ‘Gregorelli’ che avevano addirittura organizzato un viaggio per Pierpaolo e Elisabetta, hanno dovuto accettare il rifiuto dell’ex gieffino.









Ovviamente il viaggio in Francia organizzato dai fan dei Gregorelli ha provocato la reazione sdegnata di quelli di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Che hanno risposto che non ci sono speranze di rivedere insieme l’ex velino e l’ex moglie di Briatore. “Gli unici biglietti che possiedo sono quelli per Milano con cui raggiungerò il mio koala” ha spiegato Pierpaolo. D’altra parte quest’ultimo ha anche affermato che, pur di stare con Giulia, che è di origini iraniane, sarebbe pronto a tutto: “Sono disposto a tutto, anche a diventare musulmano!”.

