“Davvero? 17 anni oggi? La mia dolcissima ragazza”. Sì, tutto vero. Il tempo scorre velocissimo e anche la figlia primogenita dell’attrice cresce a vista d’occhio. Il 14 maggio scorso questa ragazza di una bellezza disarmante, che è sempre più identica alla sua famosa mamma, ha spento 17 candeline e gli auguri social non sono tardati ad arrivare.

La star, come da tradizione e come aveva fatto pochi mesi fa per celebrare il secondogenito, ha postato un primo piano della festeggiata e scritto sotto una lunga dedica. Ma il colpo d’occhio disarma: guardando il nuovo scatto è impossibile non notare lo stesso sguardo, gli stessi lineamenti e, di conseguenza, l’identica bellezza. Molti avranno già capito che il compleanno celebrato su Instagram è di Apple, la figlia di Gwyneth Paltrow.















Gwyneth Paltrow, la figlia Apple compie 17 anni ed è sempre più identica a lei

Apple è la festeggiata in questione mentre come anticipavamo, il fratello Moses (15 anni compiuti a febbraio scorso) sono i figli che l’attrice premio Oscar ha avuto da Chris Martin. A settembre 2018 Gwyneth ha sposato Brad Falchuk e tempo fa aveva parlato di loro al Jimmy Kimmel Live e raccontato come stavano affrontando l’emergenza sanitaria da coronavirus. Moses “è uno skateboarder, quindi potrebbe fare un sacco di cose da solo, tipo esercitarsi all’aperto”, ha spiegato.















“Il problema, come sapranno tutti i genitori, è che a quell’età stai attraversando una fase di intenso sviluppo: a settembre avrebbe anche cominciato l’High School. Vedo la differenza con la primogenita, Apple, che seppur abbia solo due anni in più, conosce maggiormente se stessa. O meglio, ha già un gruppo di amicizie stabili, mentre Moses credo abbia sofferto anche su livello di socialità”. Tornando proprio a Apple, è molto bella la dedica della sua famosa mamma.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Dopo l’incredulità dei suoi 17 anni (anche per Moses non credeva possibile che spegnesse già 15 candeline), Gwyneth scrive: “Mi fai morire dal ridere ogni giorno. Sei brillante e una grande lavoratrice. Sei davvero te stessa e ti ammiro e ti rispetto così tanto. Vorrei aver avuto anche solo un briciolo della tua autostima quando avevo la tua età. Sei così stimolante e semplicemente così cool”. E infine: Ricordo perfettamente la mattina in cui sei venuta al mondo, non riesco a credere che siano passati 17 anni. Buon compleanno, angelo mio”.

