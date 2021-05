Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano, aspetta un bambino. Si tratta di un maschietto, quindi Martina la prima figlia della coppia che oggi ha 4 anni, in estate avrà un fratellino. Poche settimane fa i due attori hanno anche svelato quale sarà il nome del loro secondo figlio. Certo ci sono voluti mesi di discussione, ma alla fine Flora e Enrico hanno deciso. E lo hanno rivelato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze.

“Abbiamo deciso di fare il secondo figlio perché gli anni corrono. Dopo mesi di discussione siamo quasi d’accordo sul nome, si chiamerà Niccolò” le parole della coppia. Non solo, per Flora e Enrico, che stanno insieme dal 2014, il futuro prossimo si annuncia denso di significato. Sembra infatti che l’attore comico stia cedendo e presto potrebbe dire il fatidico ‘sì’. Intanto la compagna, al settimo mese di gravidanza, si diverte così…















“Aspettando Niccoló💙” scrive Flora Canto che ha ricevuto una bella sorpresa dalle amiche: “Grazie alle mie meravigliose amiche che mi hanno fatto una sorpresa stupenda.. oltre a farmi piangere… Il mio mini babyshower.. E si sono anche tamponate tutte.. se non è amore questo?!!! Vi voglio bene.. grazie💙 Grazie anche a voi che negli anni mi avete commosso con le vostre creazioni, per regalarmi piccoli angoli di felicità.. La mia squadra perfetta!💙 #aspettandoNiccoló”.















Come molti sanno il baby shower è il tradizionale festeggiamento con il quale, negli USA, si accoglie la futura nascita di un bambino. Durante la festa i genitori ricevono regali dagli invitati che saranno utili per il piccolo. Fiori gialli, tanti palloncini colorati e una Flora Canto meravigliosa con il pancione in bella vista per questa sorpresa che l’ha riempita di gioia. E ormai anche per Enrico Brignano non ci sono più ‘vie di fuga’.









Al settimanale Oggi proprio Enrico Brignano aveva promesso alla compagna che, se fosse arrivato il secondogenito, si sarebbero sposati. D’altra parte è da tempo che Flora Canto glielo chiede esplicitamente e scherzando aveva anche detto che sarebbe stata pronta a farlo anche sul raccordo anulare. Ora manca poco alla nascita di Niccolò e Enrico farà bene a iniziare a pensare seriamente ad un luogo un po’ più ‘chic’ del GRA…

