Una vera e propria svolta per Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano. Questo è quanto sta trapelando in queste ore, con la giovane che sarebbe davvero molto decisa ad intraprendere una strada ben definita. Come sapete ha iniziato la sua carriera di cantante, infatti nel 2020 ha dato vita al suo primo singolo, che si intitola ‘Ego’. Adesso invece ha annunciato a tutti ‘Calamite’. Nonostante dunque l’aspetto canoro stia andando benissimo, lei non ha nessuna intenzione di fermarsi qui.

La sua idea sarebbe quella di sfondare definitivamente anche in un altro campo altrettanto interessante e suggestivo. Il padre l’ha anche fatta debuttare in televisione, infatti nei mesi scorsi è stata protagonista insieme a lui in veste di coach a ‘The Voice Senior’ di Antonella Clerici. La bellissima ragazza ha però ambizioni sempre più alte e potrebbe allontanarsi totalmente da Albano Carrisi. Se dovesse riuscire ad ottenere il suo obiettivo, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio.















Il suo prossimo brano musicale lo presenterà ufficialmente il 24 maggio, ma fonti vicine a Jasmine Carrisi la danno proiettata già al futuro. Molto probabilmente non lascerà la musica, ma ha in serbo dei progetti ancora più allettanti. Non resta che attendere qualche sua dichiarazione ufficiale, che al momento non è ancora pervenuta, ma le indiscrezioni si stanno facendo sempre più insistenti. Difficile immaginare come possa reagire Al Bano se questo obiettivo si realizzerà.















Jasmine Carrisi sarebbe quindi pronta ad entrare nel mondo del cinema. Il suo grande desiderio sarebbe quello di trasferirsi negli Stati Uniti d’America e più precisamente a Los Angeles. Ci sarebbe già qualcuno che avrebbe puntato su di lei perché avrebbe intravisto delle potenzialità. La giovane artista è conosciuta anche per essere una persona molto determinata e tenace, quindi farà di tutto per realizzare questo sogno. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe delinearsi meglio. In attesa di sue dichiarazioni.









Alcuni mesi fa ha rinnovato la sua immagine facendo visita al parrucchiere del momento, Federico Fashion Style, documentando tutto sui social. Sebbene sia rimasta fedele al biondo, ha puntato su una tonalità molto più chiara del solito, praticamente platino, lasciando però le radici più scure. Ha anche dato una spuntatina al ciuffo, provando una frangia a tendina portata aperta. Poi, tutta soddisfatta del risultato ha taggato l’hairstylist delle vip.

