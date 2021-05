La notizia arriva adesso. Dopo un anno e mezzo di fidanzamento la coppia di vip italiani è pronta a dire di sì. Ancora pochi i dettagli che filtrano ma quanto raccontano i soliti ben informati il matrimonio sarebbe in uno stato avanzato di preparazione. Location la Sicilia, terra d’origine dell’attrice. Non è la prima volta che i due vengono accostati al matrimonio. Lo scorso anno a lanciare la notizia era stato Chi dopo averli pizzicati a Bellagio, sul lago di Como.

“Sempre più innamorati sono pronti al grande passo – scriveva a maggio il noto magazine di cronaca rosa – C’è chi assicura che i due si sarebbero sposati in gran segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve”. Poco dopo, però, era arrivata la smentita dell’attrice, che nel suo passato sentimentale è stata legata al tastierista del Subsonica, Davide Dileo, noto come Boosta, unico ‘fidanzato ufficiale’ di cui si ha certezza.















Riservatissima, sì, ma anche molto attiva su Instagram con oltre 1 milione di follower, tiene sempre costantemente informati i suoi fan. Ma sembra che stavolta, sul matrimonio tra Miriam Leone e Paolo Carullo non ci siano dubbi. L’indiscrezione è di Santo Pirrotta che ha parlato del lieto evento nello spazio del programma di Tv8 ‘Ogni Mattina’ nella puntata di lunedì 17 maggio.















Se di Miriam Leone si sa tutto, del suo riservatissimo fidanzato si sa che è un manager vicino agli ambienti della musica e che vive a Milano. “Io non vedo ancora l’anello…” aveva scritto lei sui social smentendo i rumors che la riguardavano un anno fa Paolo Carullo. E ancora: “Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata”.









E concludeva: “In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”. Miriam Leone è nata a Catania nel 1985. Attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia (2008). Protagonista, sin dai primi anni successivi alla vittoria del concorso di bellezza, di film, fiction e programmi televisivi.

