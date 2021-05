Galeotto fu il Grande Fratello Vip 5. È infatti proprio nella Casa più spiata d’Italia che Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, figlio del portierone dell’Inter Walter, si sono conosciuti e innamorati. Da lì è iniziata un’appassionante storia d’amore che, come spesso capita, è finita sotto i riflettori. Beh, d’altra parte con tutte le foto condivise sui social dai due ex giefini, siamo stati costantemente aggiornati sull’evolversi della loro relazione.

Anche se… anche se negli ultimi giorni c’è chi ha parlato di una crisi, addirittura di un’altra donna vicina ad Andrea. Andrea Zenga che qualcuno sostiene vorrebbe partecipare a Temptation Island come tentatore. Ma sua mamma, Roberta Termali, ha chiarito che non c’è alcuna verità in queste indiscrezioni: “Lui ha già dato in questo senso e quindi sarebbe assurdo. Stanno vivendo il loro amore”.















Ora, a parlare della storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è uno spesso bene informato. Il direttore Roberto Alessi, su Novella 2000, ha una sua rubrica dove parla dei vip e dà loro dei giudizi. Ebbene proprio recentemente Alessi ha preso di mira i due ex gieffini. In particolare l’esperto di gossip si riferisce allo scherzo fatto dalle Iene a Rosalinda. Durante il servizio l’esperto di gossip si è reso conto di un dettaglio che lo fatto ‘rabbrividire’…















Nel corso del servizio Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono stati ripresi mentre si trovano a tavola. E Roberto Alessi ha sottolineato: “A tavola non sanno stare”. Aggiungendo nella sua rubrica: “Forse occorrono i consigli della nostra esperta di saper vivere, la principessa Maria Pia Ruspoli…”. Insomma nell’ultimo numero di Novella 2000 il direttore ci è andato giù pesante: le immagini di Rosalinda e Andrea seduti a tavola parlano chiaro.









“Orrore a tavola! – ha esclamato Roberto Alessi – Gomiti sul tavolo, schiene curve, pezzi di carne staccati a morsi dalla forchetta”. Una stroncatura in piena regola. Le basilari consuetudini del galateo sono andate a farsi benedire e per Rosalinda Cannavò e Andrea Zegna non c’è stato scampo. Certo le voci su una presunta donna vicino a lui e su una crisi sono state spazzate via. Però anche il bon ton, ragazzi, non è da trascurare!

