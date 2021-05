Guenda Goria, le prime foto col nuovo fidanzato: “L’amore all’improvviso”

Guenda Goria di nuovo innamorata. Nella Casa del GF Vip la figlia di Maria Teresa Ruta aveva svelato di avere una relazione con Telemaco che è poi naufragata qualche tempo dopo la sua esperienza al reality di Alfonso Signorini. I due hanno quindi preso strade diverse e ora, mesi dopo la rottura, Guenda ha ritrovato l’amore.

A dare lo scoop è stata proprio la rivista diretta da Signorini, Chi, che già qualche giorno fa aveva lanciato il gossip secondo cui la bella 32enne sarebbe impegnata seriamente con “Mirko”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stata stregata dal giovane Mirko non in Italia, bensì a Sharm el-Sheikh, circa un mese fa, dove la figlia della Ruta e Amedeo Goria ha una casa.















Guenda Goria, le prime foto ufficiali col nuovo fidanzato

Per la precisione si trova al Domina Coral Bay di Sharm e la scintilla, come rivela sempre Chi Magazine, è scattata proprio nel resort dove Mirko ha alloggiato mentre era impegnato per lavoro. Guenda Goria e Mirko Gancitano piano piano sono sempre diventati più intimi fino a che non hanno deciso di iniziare a costruire qualcosa insieme.















I due “a oggi – assicura il settimanale– fanno coppia, frequentandosi in quel di Milano”. Mirko ha 29 anni, è originario di Mazara del Vallo, in Sicilia ed è impegnato professionalmente come producer e anche nelle vesti di attore. È amico di Alex Belli e pure dell’ex gieffino Gennaro Lillio. Il resort in Egitto è stato galeotto, si diceva, ma una volta tornati in Italia la frequentazione è continuata e ora sono appassionati e felici.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁ ꧂ (@guendagoria)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mirko (@mirkogancitano)

La dimostrazione sta nel fatto che dopo lo spiffero di Chi sono arrivate le prime foto ufficiali di coppia. Tanto Guenda quanto Mirko hanno da poco pubblicato delle immagini inequivocabili sui rispettivi social. Lei ha postato un video di coppia e scritto “L’amore all’improvviso”; lui uno scatto realizzato in Egitto e sotto: “Un mese fa ti scrissi così Guenda: ‘Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi, zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza’. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare. #serendipity”.

