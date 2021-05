Novità importante sull’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Sophie Codegoni. Su di lei sono circolate tantissime voci da quando si è lasciata con Matteo Ranieri. Dopo che sono usciti insieme dal programma condotto da Maria De Filippi, la loro relazione sentimentale è durata pochissimo e le loro strade si sono clamorosamente separate. Alcuni hanno accusato la ragazza di aver mentito nel dating show e di aver proseguito il suo percorso solamente per una questione di notorietà e visibilità.

Ora su di lei è arrivata un’indiscrezione che, se confermata, aprirebbe a scenari nuovi e incredibili. In molti ritengono che si sia avvicinata ad un ex volto della trasmissione Mediaset. Quest’ultimo ha inoltre rilasciato un’intervista nelle ultime ore, creando ancora più interesse nel pubblico. Non è dunque da escludere che ben presto possano esserci delle dichiarazioni ufficiali. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e chi dunque potrebbe essere la possibile nuova anima gemella di Sophie.















Si è parlato dunque con insistenza di un flirt in atto tra Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis. I due si sarebbero avvicinati ancora di più al termine dell’avventura televisiva e sarebbe nata una splendida amicizia. Amicizia che per molti potrebbe essersi trasformata in altro. Dopo che ormai i rumor erano diventati sempre più frequenti, è stato lui a rompere il silenzio e a svelare tutto. La sua frase ha lasciato una porta, anzi un portone aperto, e i fan stanno cominciando a sognare.















Gianluca ha quindi detto su Sophie Codegoni nell’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’: “Abbiamo un rapporto stupendo, ci sentiamo spesso, infatti è venuta a Roma e ci siamo visti. Siamo amici, se la vedo come una ragazza per me? Non ci siamo mai vissuti nella quotidianità, non saprei. Ma è una bellissima ragazza, quindi mai dire mai”. Staremo a vedere dunque se nascerà qualcosa di meraviglioso tra di loro. Ora non resta che aspettare un’eventuale dichiarazione anche di Sophie.









De Matteis ha inoltre riferito alcuni giorni fa di essere rimasto vittima di un incidente in moto. È successo nella giornata di venerdì 7 maggio 2021, e, come spiegato dallo stesso ex tronista, ha avuto un incidente per evitare di investire un gatto. Quindi il fisioterapista è caduto, graffiandosi la spalla. “Ho preso un gatto in curva, e sono andato a terra – dice in un filmato social – Mi sono fatto qualche graffio sulla gamba, niente di serio”.

