Chiara Ferragni con il mini abito a quadretti: è il vestito della primavera ma ecco quanto costa

Si è capito da tempo che Chiara Ferragni riesce a “trasformare in oro” tutto quello che tocca. Le collezioni che portano il suo nome, e ce ne sono di tutti i tipi, registrano sold out su sold out in poche ore nonostante molti facciano notare di continuo i prezzi poco economici. E poi i brand fanno a gara per ottenere una collaborazione con lei.

Non a caso Chiara è l’influencer per eccellenza e, checché ne dicano i soliti criticoni, visti i risultati se non influenza lei chi altri? Dopo la linea per i neonati, sponsorizzata da una modella d’eccezione, ovvero la secondogenita Vittoria, i capi sportivi, le sneakers, i calzettoni, i cardigan trendy e le borse da mare (ma si potrebbe anche continuare) l’ultima chicca del brand firmato Ferragni è il bikini floreale.















Chiara Ferragni con l’abito must have della primavera: il prezzo

Si tratta di un “costume da bagno incrociato con schiena scoperta. Stampa floreale. Made in Italy. La composizione è 80% poliammide e 20% elastan”, si legge sul sito. Il bikini floreale è stato lanciato anche sull’account Instagram Chiara Ferragni Brand, che lo sponsorizza come il pezzo da avere “Per il tuo prossimo pool party”. Il prezzo? 150 euro ed è disponibile solo in verde.















Ma a proposito di ‘pezzi da avere’ nel proprio guardaroba per la primavera/estate 2021, ecco quello indossato da Chiara in uno degli ultimi post. Stiamo parlando di un minidress a quadri vichy bianchi e fucsia, con la vita disegnata dalla baschina, le maniche dall’effetto palloncino e la gonna flare che, nemmeno a dirlo, ha fatto subito boom di like.









Si tratta di un modello in tulle della nuova collezione di Philosophy di Lorenzo Serafini. Sul sito ufficiale del brand viene venduto a quasi mille euro. Per la precisione 960. Ma la cosa particolare è che Chiara Ferragni ha abbinato questo look molto primaverile a un paio di stivali dando così un tocco rock all’outfit. Anche questi, certamente, per niente economici però: è il modello maxi in pelle nera firmato Dior e costa 1.490 euro… Ma l’idea di questo abbinamento si può sempre ‘copiare’, no?

