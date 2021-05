“Chiama la polizia!”. Elettra Lamborghini, brutta sorpresa al rientro: è successo dopo la puntata dell’Isola

Elettra Lamborghini su tutte le furie. La ricca ereditiera vanta un pubblico di fan affezionatissimo. Merito di un carattere ricco di energia e contraddistinto da una schiettezza più unica che rara. Elettra Lamborghini sta vivendo senza alcun dubbio un momento molto felice, nelle vesti di opinionista dell’Isola dei Famosi ma anche in quelle che più le appartengono come cantante.

Il suo nome è conosciuto ovunque, grazie al successo conseguito dal singolo Pem Pem, diventata una vera hit del momento su scala mondiale. Ma il percorso della ricca ereditiera della famiglia Lamborghini si spalanca verso scenari che stanno parimenti promettendo bene. Opinionista del team di Ilary Blasi per l’Isola del Famosi, Elettra Lamborghini continua a essere apprezzata soprattutto per la sua autenticità.















Tutto questo non solo nella vita pubblica da Vip sempre sulla cresta dell’onda, ma anche nella propria vita quotidiana. Attraverso i social Elettra sceglie sempre di rendere partecipi i fan di alcuni aspetti ai più sconosciuti. Nelle ultime ore, infatti, sul profilo Instagram la cantante ha comunicato ai suoi sei milioni di seguaci, la brutta sorpresa avuta una volta rincasata dopo la puntata de L’Isola dei Famosi.















Forse non tutti sanno che al momento la cantante si trova in un momento di ‘transizione’: con la casa ancora da ristrutturare ha ben pensato di affittare un appartamento in un palazzo in pieno centro cittadino. E non sempre è facile trovare un compromesso con vicini alquanto ‘rumorosi’. L’episodio la rende furiosa. Lo ha raccontato per filo e per segno senza omettere nulla.









Era passata la mezzanotte quando, rincasando dopo la puntata dell’Isola, Elettra ha dovuto fare i conti con i vicini ancora intenti a divertirsi con tanto di musica ad alto volume. Impossibile contenersi dopo un giorno pieno di impegni lavorativi: “Mio marito è un deejay e io sono cantante. Se volete fare la guerra, io vi sparo la musica ad alto volume”, il commento. Chiamare la polizia? Detto fatto, ma come sarà andata a finire?

