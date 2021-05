Emma Marrone è una delle più grandi cantanti italiane. La sua voce è amata da milioni di connazionali, che adorano i suoi brani musicali. Grazie a Maria De Filippi e ad ‘Amici’ è stata in grado di emergere per la prima volta, poi però è stata la sua forza e determinazione a fare il resto. Nonostante quindi abbia comunque avuto quell’esperienza importante, che l’ha inevitabilmente formata, è stata lei a conquistarsi con grande merito tutti i riconoscimenti che ha poi avuto nel corso della carriera.

Recentemente Alessandra Amoroso è scoppiata a piangere a ‘Domenica In’, dopo aver visto un videomessaggio proprio della collega e conterranea: “Ti voglio bene, Emma! Sono molto legata a lei, mi piace condividere con lei il tempo libero, le idee sul lavoro, i nostri aperitivi. L’unione tra donne è molto importante. Con lei sento famiglia, per me lei è dialetto, è casa”. E qualche ora fa Emma Marrone ha fatto un grandissimo annuncio sul suo profilo Instagram. Il popolo del web è esplodo di gioia.















Emma Marrone per la precisione ha fatto un doppio sensazionale annuncio. Questo quanto scritto sul noto social network: “Sono felicissima di annunciare con grande piacere che il tour è confermato (le restanti città arriveranno a breve). Voglio ringraziare la mia crew che sta lavorando giorno e notte a questo progetto e sentire il loro entusiasmo di ricominciare dopo più di un anno di fermo mi gratifica e mi rende orgogliosa”. Successivamente ha anche rivelato che collaboreranno tre professionisti.















La cantante salentina ha continuato: “Sono onorata di annunciarvi che saranno con noi a Verona a festeggiare il nostro decennale tre grandi professionisti che io stimo moltissimo e che ho visto nascere e crescere: Giuseppe Giofré, Daniele Sibilli e Gabriele Esposito. Per me è un onore avervi con me in questo bellissimo viaggio insieme ai musicisti e a tutti coloro che ci lavorano. Infine grazie di cuore a tutti voi, a chi ci sarà, ma anche a chi non potrà esserci. Vi aspetto a braccia aperte”.









Ecco le principali reazioni dei follower di Emma Marrone: “Sto volando”, “Hai scelto tre figoni”, “Sono felicissima, grazie Emma per tutto quello che stai facendo. Ti aspetto a braccia aperte”, “Non vedo l’ora di rivederti ed essere sotto il tuo palco”, “Adoro un sacco”. E altri hanno scritto ancora: “Sto rischiando di svenire per l’emozione”, “Non vediamo l’ora”, “Che straordinario tour ci aspetta”.

