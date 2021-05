Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una coppia amatissima ed inossidabile. La loro storia d’amore va avanti da tantissimo tempo e hanno avuto anche la gioia di avere una figlia. Ma ora per loro è giunta una pessima notizia, infatti stando a quanto riferito da ‘Il Fatto Quotidiano’, nei loro confronti sarebbe scattata una denuncia. Una situazione inaspettata per i due protagonisti del mondo dello spettacolo. Dopo aver appreso la notizia, è stata la donna a reagire in maniera ufficiale.

Intanto, sono numerose le foto che pubblicano quotidianamente della loro figlia Maria Turchi. Carmen Russo disse a proposito della bambina: “Mio marito d io abbiamo tanta energia proprio grazie a nostra figlia (foto sotto, pubblicazione autorizzata, ndr). Mi alzo tutti i giorni alle 6.15 per accompagnarla a scuola, fa la prima elementare. Mia figlia sta sempre con me, la seguo 24 ore su 24. Forse, se fossi stata più giovane, non sarebbe andata così”. Ora però devono difendersi da una pesante accusa.















Secondo quanto scritto dunque da ‘Il Fatto Quotidiano’, i due sarebbero accusati di due reati molto gravi: violenza privata e sfruttamento del lavoro irregolare. La denuncia sarebbe stata presentata dai due domestici che lavoravano con la coppia. Ad occuparsi della questione sarebbe il tribunale della città di Tivoli. Le presunte vittime italiane, che sono una coppia, hanno riferito: “Abbiamo avuto un rapporto di lavoro che in otto mesi, nonostante avessimo avuto le promesse, non è mai stato regolarizzato”.















Il sito in questione ha riferito che “questa coppia di lavoratori italiani ha letto un annuncio su Subito.it e si è trasferita a Formello da loro, una volta letta l’offerta. Dal primo luglio del 2020 hanno pulito la casa e curato il giardino. Hanno avuto un guadagno di 700 euro a testa, poi diminuito a 500, hanno avuto la possibilità di alloggiare in due stanze”. Poi avrebbero però subito l’aggressione e sono stati mandati via dopo aver chiesto la regolarizzazione. Ma Carmen Russo ha smentito di averli conosciuti.









La ballerina ha detto a ‘Il Fatto Quotidiano’: “Non conosco quei signori, i nomi non mi dicono proprio nulla. Anzi no, quando hanno deciso di andarsene il rapporto è finito e sono stati liquidati, non è successo niente. Non abbiamo avuto nessuna comunicazione. Siamo probabilmente in presenza di personaggi che stanno cercando di caricare la situazione, questo è tutto”.

